Kísért az SZDSZ szelleme, Magyar Péter pártjában él tovább

Nincsenek könnyű helyzetben azok a baloldali pártok, amelyek 2022-ben az összellenzéki összefogás hátán jutottak be a parlamentbe és alakíthattak frakciót. Jövő áprilisban már nem lesz ilyen szerencséjük, az elmúlt években nyújtott teljesítményüknek köszönhetően népszerűségük kámforrá vált.

A 2022-es összellenzéki összefogás hátán parlamentbe jutott pártoknak kevély esélyük van

A Jobbik két választással ezelőtt még a legerősebb ellenzéki párt volt, de a nem túl jól megválasztott elnököknek, valamint a baloldallal való összeállásának köszönhetően jelenleg alig egy százalékon áll. A DK legutóbb az ellenzéki összefogás vezető ereje volt Gyurcsány Ferenccel, aki azóta kénytelen volt visszavonulni. Dobrev Klára vezetésével a párt nem tudta növelni népszerűségét, baloldali vezető szerepét is elvesztette.

Az MSZP és a Párbeszéd már legutóbb is csak „bemászott” a parlamentbe, esélyük egy újabb országgyűlési frakció alakítására a nullával egyenlő. A Momentum most Magyar Péter mögé sorakozott fel, nem is indulnak a választáson, feltehetően hosszú távú túlélésre játszva. Ráadásul Cseh Katalin, a párt talán egyetlen híres – vagy hírhedt – politikusa most egy másik párt tagja lett a Barabás Richárd-féle Humanistáknál.

Mindezek ellenére az említett pártok próbálkoznak, a DK és a Jobbik 106 egyéni választókerületi jelölttel megy neki a választásnak, a szocialisták viszont – a realitás talaján állva – nem indítanak jelöltet olyan választókerületekben, ahol korábban nyertes egyéni képviselők újra indulnak. A párt nem állít jelöltet Magyar Péter budai hegyvidéki körzetében, valamint Csárdi Antal, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs budapesti választókerületeiben sem.

Az MSZP ráadásul tárgyalást kezdeményez minden olyan ellenzéki párttal, amely 2022-ben egyéni országgyűlési mandátumot szerzett és indulni kíván a 2026-os választáson.

A cél az, hogy kölcsönösen ne indítsanak jelölteket azokban a körzetekben, ahol a másik ellenzéki pártnak olyan jelöltje van, aki ott 2022-ben mandátumot szerzett.

Mindent egybevéve nem áll túl jól a baloldal szénája, Magyar Péter felbukkanása egyértelműen lejtmenetre állította a korábbi ellenzéki pártokat.