Kísért az SZDSZ szelleme, Magyar Péter pártjában él tovább

Az a neoliberális sokkterápia, amely a Tisza Párt gazdasági megszorításait tartalmazza, bemutatja az egész magyar ellenzék lényegét, tiszástul, Magyar Péter-estül, óbaloldalistul – mondta lapunknak Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az SZDSZ szelleme a DK-ban és a Tiszában is tovább él, az egykori szociálliberális kiszolgáló személyzet ott legyeskedik Magyar Péter körül.

Gabay Dorka
2025. 12. 28. 14:29
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Nincsenek könnyű helyzetben azok a baloldali pártok, amelyek 2022-ben az összellenzéki összefogás hátán jutottak be a parlamentbe és alakíthattak frakciót. Jövő áprilisban már nem lesz ilyen szerencséjük, az elmúlt években nyújtott teljesítményüknek köszönhetően népszerűségük kámforrá vált.

A 2022-es összellenzéki összefogás hátán parlamentbe jutott pártoknak kevély esélyük van

A Jobbik két választással ezelőtt még a legerősebb ellenzéki párt volt, de a nem túl jól megválasztott elnököknek, valamint a baloldallal való összeállásának köszönhetően jelenleg alig egy százalékon áll. A DK legutóbb az ellenzéki összefogás vezető ereje volt Gyurcsány Ferenccel, aki azóta kénytelen volt visszavonulni. Dobrev Klára vezetésével a párt nem tudta növelni népszerűségét, baloldali vezető szerepét is elvesztette.

Az MSZP és a Párbeszéd már legutóbb is csak „bemászott” a parlamentbe, esélyük egy újabb országgyűlési frakció alakítására a nullával egyenlő. A Momentum most Magyar Péter mögé sorakozott fel, nem is indulnak a választáson, feltehetően hosszú távú túlélésre játszva. Ráadásul Cseh Katalin, a párt talán egyetlen híres – vagy hírhedt – politikusa most egy másik párt tagja lett a Barabás Richárd-féle Humanistáknál.

Mindezek ellenére az említett pártok próbálkoznak, a DK és a Jobbik 106 egyéni választókerületi jelölttel megy neki a választásnak, a szocialisták viszont – a realitás talaján állva – nem indítanak jelöltet olyan választókerületekben, ahol korábban nyertes egyéni képviselők újra indulnak. A párt nem állít jelöltet Magyar Péter budai hegyvidéki körzetében, valamint Csárdi Antal, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs budapesti választókerületeiben sem.

Az MSZP ráadásul tárgyalást kezdeményez minden olyan ellenzéki párttal, amely 2022-ben egyéni országgyűlési mandátumot szerzett és indulni kíván a 2026-os választáson.

A cél az, hogy kölcsönösen ne indítsanak jelölteket azokban a körzetekben, ahol a másik ellenzéki pártnak olyan jelöltje van, aki ott 2022-ben mandátumot szerzett.

Mindent egybevéve nem áll túl jól a baloldal szénája, Magyar Péter felbukkanása egyértelműen lejtmenetre állította a korábbi ellenzéki pártokat.

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője lapunknak úgy fogalmazott: nehéz helyzetben van az elemző, amikor a Tiszán kívüli ellenzéki térfelet vizsgálja, hiszen

az óbaloldali pártok mintha önkéntes illegalitásba vonultak volna.

Persze nem vonultak, azon dolgoznak, hogyan tudnának besimulni a domináns ellenzéki erőbe, a Tiszába.

 

Nincs önálló entitás

– A kívülállók számára teljesen érthetetlennek tűnhet, hogy a parlamentben frakcióval rendelkező MSZP, Jobbik, Párbeszéd, Momentum miért vált kámforrá az utóbbi másfél évben. A Demokratikus Koalíció (DK) még mutat életjeleket, de nekik sincs sok esélyük bejutni a következő Országgyűlésbe – vélekedett az elemző, aki rámutatott: amennyiben három lépés távolságból próbáljuk meg elemezni a helyzetet, le kell szögezni, hogy

ezek az alakulatok nem önálló entitások, hiszen egyetlen baloldal van, amit jelenleg a Tisza dominál.

Persze – mint mondta – ezek a pártok többnyire kikérik maguknak, hogy ne lennének függetlenek, a napi harcokban, működésükben így is tűnnek az átlagszavazó számára, de amikor élesedik a helyzet, mindig alávetik magukat egy felsőbb – persze nem lelki, hanem nagyon is materiális, baloldali – parancsnak, ez pedig jobbára mindig az összefogás, jelen esetben az integráció.

– Láttunk már ilyet a baloldal történetében, ebben nincs semmi új. Most azonban az előző évekhez képest kétségkívül más annyiban a helyzet, hogy a végleges politikai süllyesztő vagy a nagy baloldali váltópártban, a Tiszában való feloldódás közül választhatnak. Hogy mennyire abszurd a helyzet, az is mutatja, hogy az sem eldöntött tény, hogy a Tiszát nevezhetjük-e pártnak a rendszerváltás utáni klasszikus fogalmaink szerint, de ez egy másik elemzés tárgya lehetne. Ahogy az is, hogy a DK nemrég visszavonult elnöke, a bukott miniszterelnök Gyurcsány Ferenc a pártja megalakulása után azt tervezte, amit Magyar Péter számára most kijelöltek: integrálja az ellenzéki erőket – emlékeztetett Pindroch Tamás.

Feltételezhetjük, hogy Gyurcsány sikertelenségét a külföldi donorok is megelégelték, tehát nem csak személyes okok állhattak a visszavonulása mögött

 – jegyezte meg az elemző.

A feladat ugyanaz: integrálni az ellenzéki erőket (Fotó: Magyar Nemzet)

 

Értéknélküliség a baloldalon

Az elemző szerint a jelenlegi Mi Hazánkon kívüli parlamenti frakciók csupán az ellenzék áramlatainak megjelenítői, tulajdonképpen senki nem tudja megmondani, hogy valójában mit is képviselnek.

– Az elmúlt tizenöt év ellenzékisége ebben az értelemben is tökéletesen eljelentéktelenítette őket. Nem mintha a Tiszáról a hőbörgésen és az éles Orbán-ellenességen kívül bármit fel tudnánk jegyezni.

A teljes baloldali tömböt a tökéletes értéknélküliség jellemzi, a globalista törekvéseken kívül semmilyen ideológiát, politikai stratégiát nem tudunk hozzájuk kötni. A magyar politikai közegben baloldalinak nevezzük ezt, ami valójában a teljes gondolati ürességet, nihilizmust jelenti

– mondta az elemző. Szerinte az ugyanis nem érték, csak taktika, hogy a jobboldallal szemben fogalmazzák meg magukat.

– Értéknek pedig semmiképp nem nevezném a nemzetellenességet, a szuverenizmusunkról való lemondásunk hangoztatását, a brüsszeli diktátumoknak való szalutálást – hangsúlyozta.

Pindroch Tamás szerint a jelenleg még frakcióval rendelkező pártok humán- és pénzügyi

erőforrásaikat vagy saját maguk ajánlották fel a Tiszának, lásd MSZP, Momentum, vagy önmaguk tehetségtelensége miatt inkább kivárnak, de valós politikai aktivitást képtelenek felmutatni.

– Ilyen a Jobbik, amely radikális jobboldali pártból lett a baloldal része. Az ilyen pálfordulást a szavazók hosszú távon nem díjazzák, ezért is váltak láthatatlanná. Az egykori vezető politikusaik, Vona Gábor és Jakab Péter mozgalmai is épp ezért számítanak totális kudarcnak, hiszen a választók szemében hiteltelen karakterek. A Párbeszéd annak ellenére, hogy még a baloldalon belül is a legjelentéktelenebb csoportosulás, mégis megér egy bekezdést – mondta.

 

Figyelmeztetés a Tiszának

A Párbeszéd 2013-as megalakulása óta – az LMP tudatos liberális szétrobbantási kísérletének eredményeképp – soha nem indult önállóan választáson, saját jogon nem is lehetne frakciója a mostani parlamentben sem.

– Mégis ott vannak, mindig a megfelelő gazdapárt vagy csoportosulás hátán bejutottak a parlamentbe. Most a Magyar Humanisták Pártja projektjükben bíznak, amelyet Barabás Richárd és Cseh Katalin fémjelez, és a liberális, globalista erőforrásokban, amelyet folyamatosan megkapnak, valós politikai teljesítmény nélkül is.

Az aktivizmus annak köszönhető, hogy figyelmeztessék a Tiszát: Karácsony az ő emberük.

Igaz, hogy csődbe vitte Budapestet, Brüsszel, karöltve a sorosista „civilekkel” nem engedi, hogy Magyar Péter veszélyeztesse a főpolgármesteri pozícióját. Érthetetlen, hogy miért csak a júniusi – Karácsony számára igencsak sikeres – pride után hónapokkal, és nem azonnal léptek színre a melegek jogaiért küzdeni vágyó Humanisták. A rossz időzítés is mutatja, hiába a hálózati beütés, tehetség is kellene a politizáláshoz – érvelt az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

 

Az SZDSZ szelleme tovább él

Pindroch Tamás a DK-t úgy ítéli meg, ez a párt talán az egyedül megmaradt „óellenzéki zárvány”, de ne legyen kétségünk, ők

az egykori MSZP melletti kisegítő-hadosztály, az SZDSZ szerepét akarják betölteni.

– Ha ez 2026-ban nem sikerül Dobrev Kláráéknak, pártként ők is eltűnnek a süllyesztőben. Persze, az SZDSZ szelleme bennük és a Tiszában is tovább él, az egykori szociálliberális kiszolgáló személyzet ott legyeskedik Magyar Péter körül is.

De nem csak a tudományos munkatársak, a Lengyel Lászlók, Felcsuti Péterek, Kéri Lászlók személye itt a fontos, hanem az az értelmiségi kör, amely most ismét lehetőséget lát arra, hogy ismét hatalomra, vagy a hatalom közelébe kerüljön

– hangsúlyozta, hozzátéve: nekik tökéletesen mindegy, hogy miképp hívják az aktuális baloldali messiást, nem érdekli őket, hogy Magyar Péter a Fideszt 14 éven keresztül, a jól fizető állami pozíciókból szolgálta ki, hiszen tökéletesen elvtelenek.

– Az a neoliberális sokkterápia, amely a Tisza gazdasági megszorításait tartalmazza, bemutatja az egész magyar ellenzék lényegét, tiszástul, magyarpéterestül, óbaloldalistul – ők egységesen ilyenek, ezt akarják.

Ezt csinálták 1995-ben a Horn-, majd 2006-ban a Gyurcsány- és 2009-ben a Bajnai-kormányok idején is.

Ez is mutatja, hogy csak a nevek változnak, de a lényeg mindig ugyanaz: adóemelés, fizetős egészségügy, eszement privatizáció, magánnyugdíj-rendszer kialakítása. Ez tökéletesen egybevág Brüsszel elvárásaival, diktátumaival. Csak épp a magyar szavazók érdekeivel áll szemben – mutatott rá Pindroch Tamás.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

