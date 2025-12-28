Rendkívüli

donald trumpfehér házvolodimir zelenszkij

Így alakultak eddig Trump és Zelenszkij találkozói

Vasárnap ismét személyesen találkozik egymással az amerikai és az ukrán elnök. Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozói, amelyek fő témája idén mi más lehetett volna, mint az orosz–ukrán háború lezárása, nem mindig alakultak a tervek szerint, a mostani megbeszélés azonban akár áttörést is hozhat.

Munkatársunktól
2025. 12. 28. 14:53
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
Donald Trump második elnöki ciklusa során február 28-án Washingtonban találkozott egymással először az amerikai és az ukrán elnök. A találkozó során Volodimir Zelenszkij igencsak elvesztette a fejét, így a megbeszélés botrányba fulladt, az ukrán küldöttséget pedig gyakorlatilag kidobták a Fehér Házból.

Trump és Zelenszkij találkozói nem mindig alakultak a terveknek megfelelően
Trump és Zelenszkij találkozói nem mindig alakultak a terveknek megfelelően (Fotó: AFP)

Pedig az egyeztetés nem indult rosszul, a videó tanúsága szerint Trump nyitottan fogadta és türelmesen hallgatta az ukrán államfőt – legalábbis egy ideig.

Zelenszkij a szokásos követeléseit adta elő az amerikai támogatásokkal kapcsolatban, amikor pedig Trump a békéről kezdett beszélni, azt kifejezetten kifejezetten rosszul viselte, és előbb udvariatlanul közbevágott, majd J. D. Vance amerikai alelnökkel vitatkozott össze, aki szóvá tette az ukrán elnök hálátlanságát és az alkalomhoz nem méltó megjelenését. Trump türelme ekkor fogyott el, de Zelenszkij viselkedése miatt még washingtoni nagykövete, Okszana Markarova is szégyenkezett.

A két vezető következő találkozására Rómában került sor, amikor Ferenc pápa temetése előtt váltottak néhány szót egymással.

Augusztusban Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója után néhány nappal egy sebtében összerántott „vészmegbeszélésre” érkezett Zelenszkij Washingtonba, több európai vezető társaságában. Ez a megbeszélés már jóval nyugodtabb hangulatban zajlott az előzőnél, a fő téma pedig a biztonsági garanciák kérdése volt. 

Legutóbb pedig október közepén járt az ukrán elnök Washingtonban, ekkor azonban ismét feszült hangulatúra sikerült a találkozó, olyannyira, hogy Trump és Zelenszkij közös sajtótájékoztatója el is maradt. A kiszivárgott hírek szerint Trump területi engedményekre szólította fel az ukrán elnököt, amit Zelenszkij korábban már többször kizártnak nevezett. Szóba került emellett a Tomahawk rakéták átadása, valamint a biztonsági garanciák kérdése is. Zelenszkij, aki egymaga állt ki a sajtó elé, produktívnak minősítette a megbeszélést. 

Borítókép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

