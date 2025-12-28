Így alakultak eddig Trump és Zelenszkij találkozói

A két vezető következő találkozására Rómában került sor, amikor Ferenc pápa temetése előtt váltottak néhány szót egymással.
Augusztusban Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója után néhány nappal egy sebtében összerántott „vészmegbeszélésre” érkezett Zelenszkij Washingtonba, több európai vezető társaságában. Ez a megbeszélés már jóval nyugodtabb hangulatban zajlott az előzőnél, a fő téma pedig a biztonsági garanciák kérdése volt.
Legutóbb pedig október közepén járt az ukrán elnök Washingtonban, ekkor azonban ismét feszült hangulatúra sikerült a találkozó, olyannyira, hogy Trump és Zelenszkij közös sajtótájékoztatója el is maradt. A kiszivárgott hírek szerint Trump területi engedményekre szólította fel az ukrán elnököt, amit Zelenszkij korábban már többször kizártnak nevezett. Szóba került emellett a Tomahawk rakéták átadása, valamint a biztonsági garanciák kérdése is. Zelenszkij, aki egymaga állt ki a sajtó elé, produktívnak minősítette a megbeszélést.
