Így alakultak eddig Trump és Zelenszkij találkozói

Donald Trump második elnöki ciklusa során február 28-án Washingtonban találkozott egymással először az amerikai és az ukrán elnök. A találkozó során Volodimir Zelenszkij igencsak elvesztette a fejét, így a megbeszélés botrányba fulladt, az ukrán küldöttséget pedig gyakorlatilag kidobták a Fehér Házból.

Trump és Zelenszkij találkozói nem mindig alakultak a terveknek megfelelően (Fotó: AFP)

Pedig az egyeztetés nem indult rosszul, a videó tanúsága szerint Trump nyitottan fogadta és türelmesen hallgatta az ukrán államfőt – legalábbis egy ideig.