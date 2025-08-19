orosz-ukrán háborúPutyinZelenszkijTrump

Trump béketárgyalást készít elő Zelenszkij és Putyin között

Washingtonban tartott találkozón több európai vezető is részt vett, köztük Emmanuel Macron, Giorgia Meloni és Ursula von der Leyen. A megbeszélések után Trump arról számolt be, hogy a felek elégedettek a béke lehetőségével Oroszország és Ukrajna között.

Wiedermann Béla
2025. 08. 19. 1:34
Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump az általa alapított közösségi oldalon, a Truth Socialon közölte, hogy jó megbeszélést tartott a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. A találkozót egy újabb egyeztetés követte az Ovális Irodában.

Trump a Fehér Házban európai vezetőkkel tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról
Trump a Fehér Házban európai vezetőkkel tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról
Fotó: AFP

Biztonsági garanciák és békefolyamat – Trump központi szerepben

Az amerikai elnök szerint a tanácskozáson Ukrajna biztonsági garanciáiról volt szó. 

A biztonsági garanciákat az egyes európai országok adnák, az Egyesült Államokkal összehangolva.

Trump hozzátette: 

Mindenki nagyon örül annak, hogy lehetőség van békére Oroszország és Ukrajna között.

A beszámoló szerint a megbeszélések végén felhívta Vlagyimir Putyint, és megkezdte a személyes találkozó előkészítését Putyin és Zelenszkij között. Az amerikai elnök kijelentette: 

Ha az a találkozó létrejön, akkor egy háromoldalú egyeztetés következik, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek. Ez egy nagyon jó, korai lépés egy olyan háborúban, amely már csaknem négy éve tart.

Trump arról is beszámolt, hogy az előkészítő munkát J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott végzi Oroszország és Ukrajna között.

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Dühös nők űzték el Zelenszkij embereit Ukrajnában + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu