Trump béketárgyalást készít elő Zelenszkij és Putyin között

A beszámoló szerint a megbeszélések végén felhívta Vlagyimir Putyint, és megkezdte a személyes találkozó előkészítését Putyin és Zelenszkij között. Az amerikai elnök kijelentette:

Ha az a találkozó létrejön, akkor egy háromoldalú egyeztetés következik, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek. Ez egy nagyon jó, korai lépés egy olyan háborúban, amely már csaknem négy éve tart.

Trump arról is beszámolt, hogy az előkészítő munkát J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott végzi Oroszország és Ukrajna között.