Trump az általa alapított közösségi oldalon, a Truth Socialon közölte, hogy jó megbeszélést tartott a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. A találkozót egy újabb egyeztetés követte az Ovális Irodában.
Trump béketárgyalást készít elő Zelenszkij és Putyin között
Washingtonban tartott találkozón több európai vezető is részt vett, köztük Emmanuel Macron, Giorgia Meloni és Ursula von der Leyen. A megbeszélések után Trump arról számolt be, hogy a felek elégedettek a béke lehetőségével Oroszország és Ukrajna között.
Biztonsági garanciák és békefolyamat – Trump központi szerepben
Az amerikai elnök szerint a tanácskozáson Ukrajna biztonsági garanciáiról volt szó.
A biztonsági garanciákat az egyes európai országok adnák, az Egyesült Államokkal összehangolva.
Trump hozzátette:
Mindenki nagyon örül annak, hogy lehetőség van békére Oroszország és Ukrajna között.
A beszámoló szerint a megbeszélések végén felhívta Vlagyimir Putyint, és megkezdte a személyes találkozó előkészítését Putyin és Zelenszkij között. Az amerikai elnök kijelentette:
Ha az a találkozó létrejön, akkor egy háromoldalú egyeztetés következik, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek. Ez egy nagyon jó, korai lépés egy olyan háborúban, amely már csaknem négy éve tart.
Trump arról is beszámolt, hogy az előkészítő munkát J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott végzi Oroszország és Ukrajna között.
Borítókép: Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
