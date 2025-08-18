Volodimir ZelenszkijDeák DánielTrump

Zelenszkij okult a fiaskóból

Deák Dániel politológus öt pontban értékelte Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozóját. Elemzésében rámutatott: az ukrán elnök fogadtatása jóval visszafogottabb volt, mint Vlagyimir Putyin múlt heti alaszkai látogatásakor, ugyanakkor Zelenszkij igyekezett látványos gesztusokkal közeledni Trumphoz, aki a béketárgyalások előmozdításáról és egy lehetséges háromoldalú csúcstalálkozóról is beszélt.

Munkatársunktól
2025. 08. 18. 21:39
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyorselemzést tett közzé a mai washingtoni találkozóról Deák Dániel.

Gyorselemzés készült Trump és Zelenszkij találkozójáról
Gyorselemzés készült Trump és Zelenszkij találkozójáról (Fotó: Getty Images via AFP)

A szakértő öt pontban foglalta össze a nap tanulságait. Mint írta, Zelenszkij fogadtatása sokkal kevésbé volt ünnepélyes, mint múlt héten Putyiné Alaszkában. Putyint ugyanis Donald Trump személyesen üdvözölte, vörös szőnyeget is terítettek elé az anchorage-i légibázison, Trump és Putyin kézfogásakor pedig amerikai vadászgépek húztak el felettük. 

Ezzel szemben Zelenszkij érkezése Washingtonba határozottan visszafogottabb volt; csupán alsóbb szintű tisztviselők fogadták őt a reptéren.

Zelenszkij a pár hónappal ezelőtti, botrányba fulladt találkozóból tanulva ezúttal látványos és szimbolikus gesztusokat tett Trumpnak. Például kivételesen öltönyben – pontosabban fekete zakóban, ingben és vászonnadrágban – érkezett, miután legutóbbi látogatásakor ennek hiányát szóvá tették. Az Ovális irodában zajló sajtótájékoztató közben Trump meg is dicsérte Zelenszkij katonás stílusú öltönyét – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. 

A harmadik fontos pont, hogy Zelenszkij többször mondott köszönetet, például azért is, hogy az Ukrajnát finanszírozó európaiak fegyvereket vásárolnak az Egyesült Államoktól, amit megköszönt Amerikának, és külön megköszönte Európának is, hogy fizet a fegyverekért, amelyeket eljuttat Ukrajnának. Ezek az európai vezetők – köztük Ursula von der Leyen – el is kísérték Zelenszkijt Washingtonba.

Negyedszer, Trump azt mondta, nagyon jelentős előrelépés történt a Putyinnal folytatott alaszkai tárgyaláson. A nyilatkozatok alapján Zelenszkijtől a területek feladását várja el Trump, cserébe a háború lezárását követően erős biztonsági garanciákat nyújtanak Ukrajnának, ugyanakkor az oroszok elvárásának megfelelően nem csatlakozhatnak a NATO-hoz. Zelenszkij is megerősítette ezúttal, hogy támogatják Trump tervét, hogy a háborút diplomáciai úton zárják le – emelte ki a szakértő.

Végezetül Zelenszkij megerősítette, ő is támogatja a Trump által kezdeményezett háromoldalú találkozót, amelyen Zelenszkij és Putyin tárgyalhat közvetlenül Trump jelenlétében. Az amerikai elnök azt mondta: úgy látja, Putyin le akarja zárni a háborút, és ő segít is rendezni a konfliktust. Trump azt is mondta, hogy a mai tárgyalások után telefonon fel fogja hívni Putyint. Elmondta, hogy felveti neki egy háromoldalú találkozó ötletét – zárta bejegyzését Deák Dániel.
Borítókép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.