Magyar Péter nem tud leállni, újabb hazugsággal bukott le + videó

Minden alkalommal, amikor Magyar Péter nyilvánosan megszólal, valamilyen módon sikerül magát lejáratnia: vagy azzal, hogy hazugságokat terjeszt, vagy éppen saját magát hazudtolja meg. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán egy olyan videót tett közzé, amelyben Magyar Péter megint lebuktatta magát.

A Tisza Párt vezére egy interjúban arról beszélt, hogy megtanult nem pánikolni, mert amikor először lépett színpadra 50 ezer ember előtt, az nem volt egyszerű.

Kocsis Máté azonban szembesítette Magyart egy korabeli posztjával, ahol a Tisza politikusa arról írt, köszönik, hogy 150-200 ezren voltak kíváncsiak élőben Magyar Péterre.

Magyar Péter hazugságai

Mint arról lapunk is beszámolt, az elmúlt hónapokban számtalan valótlanságot terjesztett Magyar Péter, akinek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még

rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte. A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez:

esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.

A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám a képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt. Magyarék álhírterjesztése ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indított és a polgári titkosszolgálatok részvételével az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is ülésezett, mivel a hamis információ az ország biztonságára nézve is komoly kockázatot jelentett.