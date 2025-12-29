Továbbra sincs valódi áttörés, a háború folytatódik

A floridai Trump–Zelenszkij-találkozó megerősítette, hogy valódi áttörés továbbra sincs, a háború pedig húzódik tovább – mondta el lapunknak Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.

Brüsszel továbbra is a háború folytatását szorgalmazza (Fotó: AFP)

Zelenszkij a területi kérdésekben semmilyen engedményt nem vállalt, továbbra is változatlan álláspontot képvisel, míg Oroszország a Donbasz státuszában és a zaporizzsjai erőmű sorsában ragaszkodik a saját feltételeihez

– mondta a szakértő.

Donald Trump amerikai elnök minél hamarabb lezárná a háborút, és az amerikai érdek a tűzszünet irányába mutatna, de a háttérben olyan háborúpárti érdekek dolgoznak Brüsszelből, amelyeknek nem érdeke az azonnali béke – mutatott rá.

Európa továbbra is a háború finanszírozásának útján halad, és nincs valódi elmozdulás a békés rendezés felé

– hívta fel a figyelmet Lajkó Fanni.