kormánybudapestszentkirályi alexandra

Elképesztő összeggel fejlesztette a kormány Budapestet, mutatjuk a számokat + videó

A kormány az elmúlt 15 évben mintegy 3000 milliárd forintból fejlesztette Budapestet – hangsúlyozta Szentkirályi.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 17:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán sorolta fel, milyen fejlesztéseket valósított meg a kormány a baloldali vezetésű fővárosban az elmúlt években. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében azt írta: a decemberi Fővárosi Közgyűlésen egy ötperces felsorolásban szembesítette a baloldali többséget a tényekkel. 

Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI)

A politikus kiemelte, hogy 

az elmúlt 15 évben a kormány mintegy 3000 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket Budapesten. 

Hangsúlyozta: az elmúlt két évben is számos beruházás valósult meg, illetve indult el a fővárosban, amelyek az egészségügyet, a köznevelést, a kultúrát, a közlekedést, a sportot és az infrastruktúrát egyaránt érintették. Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány hosszú távon gondolkodik Budapest jövőjéről. Mint írta, 

a következő tíz évben további 3000 milliárd forint értékű fejlesztések megvalósítását tervezik a fővárosban.

Szentkirályi Alexandra decemberi közgyűlési felszólalása itt nézhető meg:

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője és Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.