Elképesztő összeggel fejlesztette a kormány Budapestet, mutatjuk a számokat + videó

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán sorolta fel, milyen fejlesztéseket valósított meg a kormány a baloldali vezetésű fővárosban az elmúlt években. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében azt írta: a decemberi Fővárosi Közgyűlésen egy ötperces felsorolásban szembesítette a baloldali többséget a tényekkel.
A politikus kiemelte, hogy
az elmúlt 15 évben a kormány mintegy 3000 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket Budapesten.
Hangsúlyozta: az elmúlt két évben is számos beruházás valósult meg, illetve indult el a fővárosban, amelyek az egészségügyet, a köznevelést, a kultúrát, a közlekedést, a sportot és az infrastruktúrát egyaránt érintették. Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány hosszú távon gondolkodik Budapest jövőjéről. Mint írta,
a következő tíz évben további 3000 milliárd forint értékű fejlesztések megvalósítását tervezik a fővárosban.
Szentkirályi Alexandra decemberi közgyűlési felszólalása itt nézhető meg:
Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője és Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
