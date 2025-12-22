Karácsony GergelyBudapestfőváros

Ismét túszként kezeli a budapestieket Karácsony Gergely

A főpolgármester a saját mulasztásait igyekszik a kormányra fogni, miközben az ismét több milliárd forintos fejlesztést biztosít Budapest számára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 11:31
A kormány az ígéretét betartva közel kilencmilliárd forintot utalt át a fővárosnak trolikra – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke megjegyezte, reméli, Karácsony Gergely ezt is bemondatja majd a hangosbemondókban.

Karácsony Gergely a hétvégén arról írt, hogy hangosbemondókon keresztül fogja emlékeztetni a budapesti utasokat: nem érkezett meg a Budapestnek járó forrás a közösségi közlekedésre – emlékeztetett a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott:

ezzel szemben a kormány éppen a hétvégén utalt át 8,8 milliárd forintot a fővárosnak trolibuszokra.

Ráadásul, ha a főpolgármester nem ült volna másfél hónapig a szerződésen, már sokkal korábban megérkezett volna ez a pénz – tette hozzá.

– Felháborító, hogy saját mulasztása miatt támadja a kormányt, de mi csak annyit kérünk cserébe: a főpolgármester fejezze be, hogy politikai céljai érdekében túszként kezeli a budapestieket. A főváros ennél sokkal többet érdemel – jelezte Szentkirályi Alexandra.


