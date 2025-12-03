Karácsony Gergely mélyen hallgat, ha a kormányzati fejlesztésekről van szó

Miközben Karácsony Gergely és a Tisza vezetésével a főváros a csőd szélére jutott, a kormány sok százmilliárd forintból fejleszti Budapestet most is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke azt is jelezte, hogy ezeket a kormányzati fejlesztéseket a főváros vezetése igyekszik elhallgatni.
Miközben Karácsony Gergely folyamatosan a kormányra mutogatva a főváros pénzügyi helyzetéről panaszkodik, ezekről a kormányzati támogatásokról folyamatosan megfeledkezik, de az is előfordulhat, hogy csak
nem akarja a közönségének megmutatni, hogy a kormány valójában milyen sokat esz a budapestiekért.
A fővárosi frakcióvezető videójában több beruházást is említett, amelyekről a főpolgármester rendre hallgat:
- 430 milliárd forint értékben oktatási és tudományos fejlesztéseket végeznek a fővárosban, amelynek legfontosabb elemei a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának beruházása, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Károli Gáspár Egyetemek fejlesztése;
- 365 milliárd forintból épul a déli körvasút;
- kezdődik a legforgalmasabb, H5-ös HÉV-vonal felújítása és új kocsik beszerzése 200 milliárdból;
- 162 milliárd ment a Testnevelési Egyetemre és környékére;
- mintegy 140 milliárd forintot adott már a kormány az Egészséges Budapest Programra;
- 100 milliárdból újul meg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet;
- 54 milliárd jutott nemrég új villamosokra;
- 25 milliárd egészséges utcákra.
A sor hosszú. Az elmúlt 15 évben háromezer milliárd forintból fejlesztette az Orbán-kormány Budapestet és a következő 10 évben is háromezer milliárd forint értékben tervez beruházásokat
– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.
Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hétfői ülésén a városvezető koalíció végül 12 szavazattal megszavazta a főpolgármester által benyújtott, Budapest csődhelyzetével kapcsolatos javaslatot, ami arról szól, hogy a dolgozók továbbra is megkapják a fizetésüket az önkormányzattól.
