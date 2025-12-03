Karácsony Gergely mélyen hallgat, ha a kormányzati fejlesztésekről van szó

Miközben Karácsony Gergely és a Tisza vezetésével a főváros a csőd szélére jutott, a kormány sok százmilliárd forintból fejleszti Budapestet most is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke azt is jelezte, hogy ezeket a kormányzati fejlesztéseket a főváros vezetése igyekszik elhallgatni.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Miközben Karácsony Gergely folyamatosan a kormányra mutogatva a főváros pénzügyi helyzetéről panaszkodik, ezekről a kormányzati támogatásokról folyamatosan megfeledkezik, de az is előfordulhat, hogy csak

nem akarja a közönségének megmutatni, hogy a kormány valójában milyen sokat esz a budapestiekért.

A fővárosi frakcióvezető videójában több beruházást is említett, amelyekről a főpolgármester rendre hallgat:

430 milliárd forint értékben oktatási és tudományos fejlesztéseket végeznek a fővárosban, amelynek legfontosabb elemei a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának beruházása, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Károli Gáspár Egyetemek fejlesztése;

365 milliárd forintból épul a déli körvasút;

kezdődik a legforgalmasabb, H5-ös HÉV-vonal felújítása és új kocsik beszerzése 200 milliárdból;

162 milliárd ment a Testnevelési Egyetemre és környékére;

mintegy 140 milliárd forintot adott már a kormány az Egészséges Budapest Programra;

100 milliárdból újul meg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet;

54 milliárd jutott nemrég új villamosokra;

25 milliárd egészséges utcákra.

A sor hosszú. Az elmúlt 15 évben háromezer milliárd forintból fejlesztette az Orbán-kormány Budapestet és a következő 10 évben is háromezer milliárd forint értékben tervez beruházásokat

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hétfői ülésén a városvezető koalíció végül 12 szavazattal megszavazta a főpolgármester által benyújtott, Budapest csődhelyzetével kapcsolatos javaslatot, ami arról szól, hogy a dolgozók továbbra is megkapják a fizetésüket az önkormányzattól.