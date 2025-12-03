fejlesztéstámogatásBudapest

Karácsony Gergely mélyen hallgat, ha a kormányzati fejlesztésekről van szó

Nem akarja a közönségének megmutatni a főpolgármester, hogy a kormány valójában milyen sokat esz a budapestiekért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 16:21
Fotó: MTI/Lakatos Péter
Miközben Karácsony Gergely és a Tisza vezetésével a főváros a csőd szélére jutott, a kormány sok százmilliárd forintból fejleszti Budapestet most is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke azt is jelezte, hogy ezeket a kormányzati fejlesztéseket a főváros vezetése igyekszik elhallgatni.

Budapest, 2025. november 26. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Miközben Karácsony Gergely folyamatosan a kormányra mutogatva a főváros pénzügyi helyzetéről panaszkodik, ezekről a kormányzati támogatásokról folyamatosan megfeledkezik, de az is előfordulhat, hogy csak 

nem akarja a közönségének megmutatni, hogy a kormány valójában milyen sokat esz a budapestiekért.

A fővárosi frakcióvezető videójában több beruházást is említett, amelyekről a főpolgármester rendre hallgat:

  • 430 milliárd forint értékben oktatási és tudományos fejlesztéseket végeznek a fővárosban, amelynek legfontosabb elemei a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának beruházása, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Károli Gáspár Egyetemek fejlesztése;
  • 365 milliárd forintból épul a déli körvasút;
  • kezdődik a legforgalmasabb, H5-ös HÉV-vonal felújítása és új kocsik beszerzése 200 milliárdból;
  • 162 milliárd ment a Testnevelési Egyetemre és környékére;
  • mintegy 140 milliárd forintot adott már a kormány az Egészséges Budapest Programra;
  • 100 milliárdból újul meg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet;
  • 54 milliárd jutott nemrég új villamosokra;
  • 25 milliárd egészséges utcákra.

A sor hosszú. Az elmúlt 15 évben háromezer milliárd forintból fejlesztette az Orbán-kormány Budapestet és a következő 10 évben is háromezer milliárd forint értékben tervez beruházásokat

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hétfői ülésén a városvezető koalíció végül 12 szavazattal megszavazta a főpolgármester által benyújtott, Budapest csődhelyzetével kapcsolatos javaslatot, ami arról szól, hogy a dolgozók továbbra is megkapják a fizetésüket az önkormányzattól.


Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

