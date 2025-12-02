csődhelyzetKarácsony GergelyTisza PártBudapestfőváros

A budapestieknek válaszokat kell kapniuk + videó

A Tisza a fővárosban is pontosan azt teszi, amit országosan: sunnyog és titkos megbeszéléseket szervez, de semmiképpen nem áll ki a nyilvánosság elé és vállalja őszintén, hogy egy-egy kérdésben mi is a véleménye.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 16:34
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
A budapestieknek meg kell tudniuk, hogy valójában milyen a főváros pénzügyi helyzete – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a Fővárosi Közgyűlés hétfői, kihelyezett ülése után a médiának. A nyilatkozatáról készült felvételt a közösségi oldalán is megosztotta. 

Budapest, 2025. december 1. Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesti Büszkeség Menet 2 elnevezésű demonstráción 2025. december 1-jén. MTI/Hegedüs Róbert
Karácsony Gergely nem ismeri be a csődöt, de pénzt akar a kormánytól. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A budapesti Fidesz elnöke elmondta: ők azért vettek részt a tegnapi rendkívüli ülésen, mert ha valóban ilyen rossz a főváros pénzügyi helyzete, akkor a Fidesz segíteni akar megoldást találni a helyzetre.

Karácsony Gergely gyakorlatilag bevallotta, hogy hazudott

– jelentette ki a fővárosi frakcióvezető. Kijelentését azzal magyarázta, hogy a főpolgármester azt mondta az ülésen, Budapest nem lesz fizetésképtelen sem idén, sem jövőre, pedig korábban még ennek az ellenkezőjét állította. – Arra azonban még mindig nem kaptunk válaszokat, hogy hova tűnt el az ország leggazdagabb önkormányzatának az a több mint kétszázmilliárd forintja, amellyel Karácsony Gergely átvette a város vezetését, ahogy azt sem tudni, hogy  miért volt indokolt csak a tavalyi évben kilencszázmillió forint béren kívüli juttatást adni az önkormányzat dolgozóinak. De a Budapest Brand körül eltűnt több száz millió forintra sincs magyarázat – sorolta a frakcióvezető.

Ha a fővárosi önkormányzat nem tudja kimondani, hogy jövőre fizetésképtelen a város, akkor a kormány sem tudja azt a segítő kezet nyújtani, amiről a kormányhatározat szólt

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: a kormány azt mondta, nem fordulhat elő, hogy a budapestiek egy rosszul gazdálkodó balliberális vezetés miatt hátrányt szenvedjenek.

A Tisza Párt fővárosi frakciójáról szólva elmondta, hogy megszavazták Karácsony Gergely csődköltségvetését, megszavazták Rákosrendező megvásárlását, 

de amikor a főváros olyan rossz pénzügyi helyzetben van, amilyenben most, akkor Magyar Péter frakciója nincs ott.

Pontosan azt csinálják Budapesten, amit országosan is csinálnak: sunnyognak és titkos megbeszéléseket szerveznek, de semmiképpen nem állnak ki a nyilvánosság elé és vállalják fel őszintén, hogy egy-egy kérdésben mi is a véleményük.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a hétfői ülésen a városvezető koalíció végül 12  szavazattal megszavazta a főpolgármester által benyújtott, Budapest csődhelyzetével kapcsolatos javaslatot, ami arról szól, hogy a dolgozók továbbra is megkapják a fizetésüket az önkormányzattól.

 

 

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

