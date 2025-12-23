Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Majdnem az összes fényfüzér életveszélyes: lesújtó eredményeket hozott az NKFH vizsgálata

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata megdöbbentő eredményekre jutott. A laboratóriumi ellenőrzés alá vont ötvennyolc-féle termék közül ötvenhat bizonyult veszélyesnek, így ezek azonnali kivonását rendelték el a forgalomból. A hatóság a Katasztrófavédelemmel közösen hívta fel a figyelmet a silány minőségű fényfüzérek okozta veszélyekre, különös tekintettel az áramütés és a lakástüzek kockázatára.

2025. 12. 23. 9:45
Forrás: NKFH
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszakban kiemelt figyelmet fordított a hálózati feszültségről működő fényfüzérek és dekorációs világítástechnikai eszközök ellenőrzésére. Az eredmények aggasztóak: a vizsgált termékek döntő többsége, 96 százaléka megbukott a teszteken. A szakemberek ötvenhat különböző típusú villamossági cikknél állapítottak meg olyan hiányosságokat, amelyek közvetlen veszélyt jelenthetnek a felhasználókra.

Az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal tartott szemléltetőt. A konténeres égetéssel egybekött mutatták be a "gagyi" fényfüzérek jelentette veszélyt. / Forrás: NKFH
Az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal tartott szemléltetőt. A konténeres égetéssel egybekött mutatták be a "gagyi" fényfüzérek jelentette veszélyt. / Forrás: NKFH

A legtöbb fényfüzér több ponton is elbukott

A problémák skálája széles, a kifogásolt termékeknél jellemzően nem egyetlen, hanem több hiba is előfordult:

  •  Súlyos gondot jelentett a szabadon megérinthető, szigetelés nélküli vezetékezés, amely feszültség alatt áramütést okozhat.
  •  Számos esetben a csatlakozódugó mérete volt olyan kicsi, hogy a bedugaszolás során a felhasználó keze érintkezhetett a feszültség alatt álló részekkel. 
  • A vezetékek érkeresztmetszete sokszor nem érte el a szabványban előírt mértéket, és a szigetelés minősége sem felelt meg a követelményeknek, gyakran csupán alapszigeteléssel látták el a kábeleket.

A műszaki hiányosságok mellett konstrukciós és tájékoztatási hibákat is feltártak. Előfordult, hogy a hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimálisan elvárt másfél métert, vagy a termék éles szélei okozhattak sérülést a vezetékezésben. Kockázatot jelentett az is, hogy a víz behatolása ellen nem védett eszközöket ajánlottak kültéri használatra, illetve nem adták meg az összekapcsolható füzérek maximális számát. A magyar nyelvű használati utasítás hiánya szintén visszatérő probléma volt.

A feltárt hiányosságok miatt a felhasználókat áramütés vagy égési sérülés érheti, ezért az illetékes kormányhivatalok elrendelték az érintett termékek forgalmazásának megtiltását. 

A veszélyek szemléltetésére az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös sajtótájékoztatón konténeres égetéssel egybekötött bemutatót tartott.

Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke hangsúlyozta a fogyasztói tudatosság fontosságát is.

A határozott hatósági fellépés mellett a fogyasztók biztonsága fogyasztói tudatossággal és odafigyeléssel is erősíthető. Így fontos, hogy a vásárlók ne vegyék meg a jelölések nélküli, nem megfelelő, túlságosan olcsó, „gagyi” termékeket

 – fogalmazott az elnök asszony. 

Hozzátette: a bizonytalan eredetű, aluljárókban árusított vagy harmadik országból rendelt árucikkek helyett érdemes szaküzletekben vásárolni.

Az ősszel meghirdetett fogyasztóvédelmi cselekvési terv részeként a hatóságok a vámhatáron is fokozták az ellenőrzéseket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve folyamatosan szűrik a belépő szállítmányokat, hogy megakadályozzák a nem biztonságos díszvilágítási eszközök piacra kerülését, ezzel is hozzájárulva a magyar családok biztonságos és zavartalan ünnepi készülődéséhez.

Az NKFH nem most kezdte az ünnepekkor népszerű termékek ellenőrzését. Az ilyenkor népszerű, online rendelt termékek esetében sem túl rózsás a helyzet.
 A kiemelt képen a hatóságok által tartott közös szemléltetés látható. / Forrás: NKFH

