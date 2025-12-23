Majdnem az összes fényfüzér életveszélyes: lesújtó eredményeket hozott az NKFH vizsgálata

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszakban kiemelt figyelmet fordított a hálózati feszültségről működő fényfüzérek és dekorációs világítástechnikai eszközök ellenőrzésére. Az eredmények aggasztóak: a vizsgált termékek döntő többsége, 96 százaléka megbukott a teszteken. A szakemberek ötvenhat különböző típusú villamossági cikknél állapítottak meg olyan hiányosságokat, amelyek közvetlen veszélyt jelenthetnek a felhasználókra.

Az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal tartott szemléltetőt. A konténeres égetéssel egybekött mutatták be a "gagyi" fényfüzérek jelentette veszélyt. / Forrás: NKFH

A legtöbb fényfüzér több ponton is elbukott

A problémák skálája széles, a kifogásolt termékeknél jellemzően nem egyetlen, hanem több hiba is előfordult:

Súlyos gondot jelentett a szabadon megérinthető, szigetelés nélküli vezetékezés, amely feszültség alatt áramütést okozhat.

Számos esetben a csatlakozódugó mérete volt olyan kicsi, hogy a bedugaszolás során a felhasználó keze érintkezhetett a feszültség alatt álló részekkel.

A vezetékek érkeresztmetszete sokszor nem érte el a szabványban előírt mértéket, és a szigetelés minősége sem felelt meg a követelményeknek, gyakran csupán alapszigeteléssel látták el a kábeleket.

A műszaki hiányosságok mellett konstrukciós és tájékoztatási hibákat is feltártak. Előfordult, hogy a hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimálisan elvárt másfél métert, vagy a termék éles szélei okozhattak sérülést a vezetékezésben. Kockázatot jelentett az is, hogy a víz behatolása ellen nem védett eszközöket ajánlottak kültéri használatra, illetve nem adták meg az összekapcsolható füzérek maximális számát. A magyar nyelvű használati utasítás hiánya szintén visszatérő probléma volt.

A feltárt hiányosságok miatt a felhasználókat áramütés vagy égési sérülés érheti, ezért az illetékes kormányhivatalok elrendelték az érintett termékek forgalmazásának megtiltását.

A veszélyek szemléltetésére az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös sajtótájékoztatón konténeres égetéssel egybekötött bemutatót tartott.

Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke hangsúlyozta a fogyasztói tudatosság fontosságát is.

A határozott hatósági fellépés mellett a fogyasztók biztonsága fogyasztói tudatossággal és odafigyeléssel is erősíthető. Így fontos, hogy a vásárlók ne vegyék meg a jelölések nélküli, nem megfelelő, túlságosan olcsó, „gagyi” termékeket

– fogalmazott az elnök asszony.