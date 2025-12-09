Online rendelt veszélyes játékok és töltők: lecsapott a NAV és a fogyasztóvédelem a silány árukra ( + videó)

Az ünnepek közeledtével a hatóságok fokozott figyelmet fordítanak az Európai Unión kívülről érkező árukra. Az NKFH és a NAV munkatársai december 5-én ötszáz csomagot vizsgáltak át tüzetesen a repülőtéren. Az online rendelt árukra koncentráló ellenőrzés lesújtó képet mutatott. A vizsgált termékek több mint fele, hatvan százaléka fennakadt a rostán. A legkritikusabb termékköröknek a gyermekjátékok, a plüssfigurák, a textiltermékek, valamint a műszaki cikkek bizonyultak. Különösen riasztó adat, hogy az online rendelt akkumulátortöltők és egyes műszaki eszközök esetében a hibaarány a nyolcvan százalékot is elérte.

A hatóságok célzottan és alaposan vizsgálják az online rendelt árukat. Fotó: NKFH

Megbízhatunk az online rendelt termékekben?

Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke az ellenőrző vizsgálat kapcsán elmondta:

a legfontosabb cél a fogyasztók biztonsága. Ezért már a vámhatáron ki kell szűrnünk a veszélyes termékeket, hogy azok ne juthassanak el se közvetlenül, se a kereskedelmi forgalomba hozatal útján a vásárlókhoz – különösen nem a gyermekekhez.

A kiszűrt játékok apró alkatrészei fulladást okozhatnak. A nem megfelelő minőségű műszaki cikkeknél pedig fennáll az áramütés vagy a tűz keletkezésének kockázata. A hatóság elnöke hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló akciók nem egyszeri beavatkozások. Ezek a mindennapi hatósági munka szerves részét képezik a 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv keretében.

Magyarország az egyik legfontosabb belépési pont a harmadik országból érkező áruk számára. A NAV adatai szerint idén a csomagforgalom negyven százalékkal nőtt a tavalyihoz képest.

A kis értékű küldemények száma 2025-ben meghaladhatja a 190 milliót. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi hátterű online platformok forgalma robbanásszerűen bővül. Tavaly nyolcvanszázalékos, az idei első fél évben pedig újabb huszonnyolc százalékos növekedést produkáltak. A hazai webáruházak ezzel szemben csupán átlagosan tíz százalékkal tudtak bővülni. A hatósági ellenőrzés tehát a magyar vállalkozások versenyképességét és a piac tisztaságát is védi a kétes eredetű dömpingáruval szemben.