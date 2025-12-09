NAVNKFHárakünnepküldeménycsomagkockázattermék

Online rendelt veszélyes játékok és töltők: lecsapott a NAV és a fogyasztóvédelem a silány árukra ( + videó)

Összehangolt akcióval léptek fel a magyar vásárlók érdekében és védték meg a piac tisztaságát a hatóságok az ünnepi szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös ellenőrzést tartott a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A célzott vizsgálat a harmadik országokból érkező, online rendelt csomagokra fókuszált. Az eredmények aggasztóak: az átvizsgált küldemények hatvan százaléka veszélyesnek vagy nem megfelelőnek bizonyult.

2025. 12. 09. 8:41
Forrás: NKFH
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ünnepek közeledtével a hatóságok fokozott figyelmet fordítanak az Európai Unión kívülről érkező árukra. Az NKFH és a NAV munkatársai december 5-én ötszáz csomagot vizsgáltak át tüzetesen a repülőtéren. Az online rendelt árukra koncentráló ellenőrzés lesújtó képet mutatott. A vizsgált termékek több mint fele, hatvan százaléka fennakadt a rostán. A legkritikusabb termékköröknek a gyermekjátékok, a plüssfigurák, a textiltermékek, valamint a műszaki cikkek bizonyultak. Különösen riasztó adat, hogy az online rendelt akkumulátortöltők és egyes műszaki eszközök esetében a hibaarány a nyolcvan százalékot is elérte.

A hatóságok célzottan és alaposan vizsgálják az online rendelt árukat./Fotó: NKFH
A hatóságok célzottan és alaposan vizsgálják az online rendelt árukat. Fotó: NKFH

Megbízhatunk az online rendelt termékekben?

Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke az ellenőrző vizsgálat kapcsán elmondta: 

a legfontosabb cél a fogyasztók biztonsága. Ezért már a vámhatáron ki kell szűrnünk a veszélyes termékeket, hogy azok ne juthassanak el se közvetlenül, se a kereskedelmi forgalomba hozatal útján a vásárlókhoz – különösen nem a gyermekekhez.

A kiszűrt játékok apró alkatrészei fulladást okozhatnak. A nem megfelelő minőségű műszaki cikkeknél pedig fennáll az áramütés vagy a tűz keletkezésének kockázata. A hatóság elnöke hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló akciók nem egyszeri beavatkozások. Ezek a mindennapi hatósági munka szerves részét képezik a 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv keretében.

Magyarország az egyik legfontosabb belépési pont a harmadik országból érkező áruk számára. A NAV adatai szerint idén a csomagforgalom negyven százalékkal nőtt a tavalyihoz képest. 

A kis értékű küldemények száma 2025-ben meghaladhatja a 190 milliót. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi hátterű online platformok forgalma robbanásszerűen bővül. Tavaly nyolcvanszázalékos, az idei első fél évben pedig újabb huszonnyolc százalékos növekedést produkáltak. A hazai webáruházak ezzel szemben csupán átlagosan tíz százalékkal tudtak bővülni. A hatósági ellenőrzés tehát a magyar vállalkozások versenyképességét és a piac tisztaságát is védi a kétes eredetű dömpingáruval szemben.

A vámhatóság szerepe kulcsfontosságú ebben a védekezésben. Bakai Kristóf Péter, a NAV elnökhelyettese kiemelte: 

Közös célunk változatlanul az, hogy megakadályozzuk a jogsértő és veszélyes termékek beáramlását. A NAV feladata, hogy a küldemények közül kiszűrje mindazt, ami kockázatot jelenthet, hogy a hamis és veszélyes termékek ne juthassanak be az unió piacára. A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat a NAV kockázatelemzési rendszere vizsgálja át, ez választja ki azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek. Ezeket röntgenberendezésekkel és fizikai vizsgálatokkal ellenőrizzük. Az elektronikus kockázatelemzés alapján kiválasztott tételeken túl a beérkezett gyanús vagy véletlenszerűen kiválasztott csomagokat a vámosok szolgálati kutyák bevonásával is vizsgálják.

A hatóságok üzenete egyértelmű: egész évben, de különösen az ünnepi időszakban mindent megtesznek azért, hogy a magyar családokhoz csak biztonságos termékek juthassanak el.

Az ellenőrzésről készült videót itt tekinthetik meg:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.