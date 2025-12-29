Milliós támogatás a Kisfaludy turisztikai hitel mellé

A Kisfaludy turisztikai hitelkonstrukciót szakmai szervezetek kezdeményezésére dolgozta ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), az akcióval a legkisebb turisztikai szolgáltatóknak kívánnak kedvezni – írja közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség, amelyben Egresitsné Firtl Katalin, az MTÜ és Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója beszélt a lehetőségről.

Egresitsné Firtl Katalin, az MTÜ és Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója beszélt az új turisztikai hitel előnyeiről

Fotó: MTÜ

Turisztikai hitel a legkisebbeknek

Egresitsné Firtl Katalin elmondta, a támogatással kombinált hitelkonstrukció kidolgozásának elsődleges célja a legkisebb turisztikai szolgáltatók beruházási és fejlesztési kedvének ösztönzése volt. Az MTÜ vezérigazgatója szerint ugyanis a magánszálláshelyeket, vendégházakat, büféket vagy kávézókat működtető adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók még a legkedvezőbb feltételek mellett is ódzkodnak a banki hitelektől. Arról nem is beszélve, hogy a hagyományos kereskedelmi bankok sokszor túl kockázatosnak ítélik ezeket a kisvállalkozókat, s emiatt vagy egyáltalán nem biztosítanak, vagy csak jóval drágábban kínálnak hiteleket számukra.

Szakmai szervezetek jelzései szerint azonban a turisztikai ágazat legkisebb szereplői is szeretnének kiszámítható és fenntartható finanszírozási forráshoz jutni terveik, fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. A kormány éppen ezért hozta létre 2025-ben a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontot, mint kifejezetten a turisztikai ágazatra specializálódott pénzügyi intézményt, melynek küldetése a gyors és kedvező turisztikai hitelezés biztosítása – fogalmazott Láving Gusztáv. A KTH vezérigazgatója elmondta:

a Start beruházási és forgóeszközhitelek októberi bevezetése óta óriási az érdeklődés a hitelközpont termékei iránt. Az indulás óta már több mint 900 ügyfél nyújtott be hiteligénylést 7,5 milliárd forint értékben.

„A hitelbírálat során ugyanakkor nemegyszer tapasztaltuk, hogy a kért összegnél kevesebbet tudunk csak jóváhagyni – tette hozzá Láving Gusztáv ‒, viszont a legkisebbeket is szeretnék helyzetbe hozni.

Így jött létre az új konstrukció

E felismerés alapján és a szakmai szervezetek jelzései nyomán hozták létre azt a hibrid konstrukciót, melynek lényege, hogy minimum 1, maximum 2 millió forint közötti KTH Start-hitel mellé a jóváhagyott kölcsön felét kitevő összeget vissza nem térítendő támogatás formájában odaadják az igénylőnek, amit a Kisfaudy 2030-nál lehet igényelni. Ez a megoldás ugyanis nemcsak biztonságos finanszírozást kínál a legkisebb szereplőknek, hanem csökkentheti a hitelfelvétel kockázatát is.