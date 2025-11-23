Ezért kapják a turisztikai szolgáltatók a legalacsonyabb kamatozású hiteleket Magyarországon

Egy közelmúltbeli bejelentés értelmében a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont még kedvezőbb, egészen pontosan 2,5 százalékos fix éves kamattal kínálja hiteleit. Ezzel a lépéssel a turisztikai szolgáltatók számára váltak elérhetővé a legalacsonyabb kamatozású hitelek Magyarországon.

A Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram az ágazat legkisebb szereplőit célozza meg

Fotó: Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont

A Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram hitelei fedezet, kezes és jelzálog nélkül, egyszerűen, online igényelhetőek

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

KTH Start Forgóeszköz és KTH Start Beruházási hiteleit az egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos kamat mellett az teszi különösen vonzóvá, hogy az állami garanciának köszönhetően fedezet, kezes és jelzálog nélkül, egyszerűen, online igényelhetőek.

A KTH hitelek további előnyei, hogy

a turisztikai szolgáltató akár 15 munkanap alatt eljuthat a folyósításig.

Az előnyöket kiegészíti a szektor szezonalitását figyelembe vevő, rugalmas törlesztés is.

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett egyedülálló módon az adószámos magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is finanszírozási megoldást nyújt.

Így a legkisebb méretű szolgáltatók is fejleszthetik szolgáltatásaikat, javíthatják működési feltételeiket, ezáltal tovább erősítve piaci pozíciójukat.

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont októberben kezdte meg a Start konstrukciók egy–tízmillió forintos hitelkérelmeinek befogadását. Az új finanszírozási lehetőség iránt óriási az érdeklődés, amit tovább fokozhat a hitelkamat csökkentése – számolt be a társaság a napokban, kiemelve, hogy a KTH a már beadott vagy bírálat alatt álló hitelkérelmek esetében is az új, egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatot érvényesíti a szerződésekben.

Elismeri a turizmus teljesítményét a kormány

Kimagasló teljesítményével a turizmus-vendéglátás szektor idén is a hazai gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, a GDP több mint 13 százalékát adja, és csaknem négyszázezer család megélhetéséről gondoskodik. A tavalyi rekordév után a szektor várhatóan idén még a korábbi csúcsot is felülmúlhatja.

Az elmúlt időszakban több állami támogatott hitelprogram is indult – a szeptemberben bevezetett 3 százalékos lakáshitel az első lakásvásárlóknak, valamint a Széchenyi-kártya-program egységesen 3 százalékos kamatozású termékei a vállalkozásoknak. A turisztikai hitelek 2,5 százalékos kamata azonban még ezeknél is kedvezőbb.

Ezzel a döntéssel a kormány a turisztikai szektor kimagasló teljesítményét ismeri el, egyben támogatni kívánja a szolgáltatók hosszú távú versenyképességét

– fogalmazott Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója. Hozzátette: a kedvezőbb finanszírozás az egész ágazat növekedési feltételeit javítja.