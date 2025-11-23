Kisfaludy Turisztikai HitelprogramKisfaludy Turisztikai HitelközpontLáving Gusztávturizmusfejlesztés

Ezért kapják a turisztikai szolgáltatók a legalacsonyabb kamatozású hiteleket Magyarországon

Alig néhány héttel azután, hogy elrajtolt az állami támogatású Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram, amely már eleve rendkívül kedvező, 3 százalékos kamatozású konstrukciókat kínált –, a hitelközpont újabb jelentős könnyítést jelentett be. A hitel fix éves kamata egyedülálló módon 2,5 százalékra csökkent, ami jelenleg a legalacsonyabb kamatszint a hazai hitelpiacon. A döntés hátteréről Láving Gusztávot, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatóját kérdeztük.

Gazsó Rita
2025. 11. 23. 16:30
Illusztráció Fotó: MTVA/Nagy Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy közelmúltbeli bejelentés értelmében a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont még kedvezőbb, egészen pontosan 2,5 százalékos fix éves kamattal kínálja hiteleit. Ezzel a lépéssel a turisztikai szolgáltatók számára váltak elérhetővé a legalacsonyabb kamatozású hitelek Magyarországon.

Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram Lávig Gusztáv
A Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram az ágazat legkisebb szereplőit célozza meg
Fotó: Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont

A Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram hitelei fedezet, kezes és jelzálog nélkül, egyszerűen, online igényelhetőek

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 

KTH Start Forgóeszköz és KTH Start Beruházási hiteleit az egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos kamat mellett az teszi különösen vonzóvá, hogy az állami garanciának köszönhetően fedezet, kezes és jelzálog nélkül, egyszerűen, online igényelhetőek.

A KTH hitelek további előnyei, hogy 

  • a turisztikai szolgáltató akár 15 munkanap alatt eljuthat a folyósításig. 
  • Az előnyöket kiegészíti a szektor szezonalitását figyelembe vevő, rugalmas törlesztés is. 
  • A mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett egyedülálló módon az adószámos magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is finanszírozási megoldást nyújt. 

Így a legkisebb méretű szolgáltatók is fejleszthetik szolgáltatásaikat, javíthatják működési feltételeiket, ezáltal tovább erősítve piaci pozíciójukat.

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont októberben kezdte meg a Start konstrukciók egy–tízmillió forintos hitelkérelmeinek befogadását. Az új finanszírozási lehetőség iránt óriási az érdeklődés, amit tovább fokozhat a hitelkamat csökkentése – számolt be a társaság a napokban, kiemelve, hogy a KTH a már beadott vagy bírálat alatt álló hitelkérelmek esetében is az új, egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatot érvényesíti a szerződésekben.

Elismeri a turizmus teljesítményét a kormány

Kimagasló teljesítményével a turizmus-vendéglátás szektor idén is a hazai gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, a GDP több mint 13 százalékát adja, és csaknem négyszázezer család megélhetéséről gondoskodik. A tavalyi rekordév után a szektor várhatóan idén még a korábbi csúcsot is felülmúlhatja.

Az elmúlt időszakban több állami támogatott hitelprogram is indult – a szeptemberben bevezetett 3 százalékos lakáshitel az első lakásvásárlóknak, valamint a Széchenyi-kártya-program egységesen 3 százalékos kamatozású termékei a vállalkozásoknak. A turisztikai hitelek 2,5 százalékos kamata azonban még ezeknél is kedvezőbb. 

Ezzel a döntéssel a kormány a turisztikai szektor kimagasló teljesítményét ismeri el, egyben támogatni kívánja a szolgáltatók hosszú távú versenyképességét 

– fogalmazott Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója. Hozzátette: a kedvezőbb finanszírozás az egész ágazat növekedési feltételeit javítja.

Itt tart most a program

Mint megtudtuk, komoly az érdeklődés, 

eddig mintegy hatszáz szolgáltató igényelt új, turisztikai hitelt, nagyon sok ügyfélnél már a pozitív hitelbírálat is megszületett. A leggyorsabb hiteligénylő mindössze 12 perc alatt kitöltötte a hiteligényléshez szükséges online felületet, és feltöltötte a szükséges dokumentumokat. 

Láving Gusztáv szerint ez annak köszönhető, hogy a rendszert úgy dolgozták ki, hogy az igényléskor például egy társas vállalkozás esetében pénzügyi adatokat nem kell megadni, hiszen ezeket a céginformációs szolgáltatótól vagy a KHR és a NAV rendszeréből le tudják kérni. 

A szerződéskötések megkezdődtek, indulnak az utalások. Érdemes tudni, hogy minden beadott igénylésnél a csökkentett, 2,5 százalékos kamatot érvényesítik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.