Nagy Márton

Nagy bejelentést tett a nemzetgazdasági miniszter – ennek biztosan örülni fognak a turisztikai szolgáltatók

Újabb segítséget ad a kormány a hazai vendéglátóhelyek üzemeltetőinek. Hamarosan kedvezőbb feltétellel férhetnek hozzá a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül elérhető kölcsönhöz a turizmusban érdekelt vállalkozások.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 15:23
turizmus
A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára Forrás: Shutterstock
„Újabb lépés a turizmus fejlesztésében! A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül” – olvasható Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter friss Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető kiemeli: „Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust!”

20220517 Gyula Turizmus GyulánFotó: Bencsik Ádám BÁ Békés Megyei HírlapKépen: a Gyulai vár
Segítség a hazai turizmusnak, alacsonyabb kamattal férhetnek hozzá a kedvező hitelhez Fotó: Bencsik Ádám

Ezzel turbózzák fel a turizmus motorját

Korábban megírtuk: októbert 15-től elindult a Kisfaludy turisztikai hitelprogram, illetve megnyílt a lehetőség a kedvezményes, 3 százalékos hitel igénybevételére a turisztikai szolgáltatók számára. Jövő őszig többezres ügyfélszámot és tízmilliárd forint kihelyezését tervezik.

  • A hitelek széles körben felhasználhatók, egyebek mellett
  • ingatlanfejlesztésre, 
  • -bővítésre, vagyis szálláshely, vendéglátóhely kialakítására, 
  • eszközfejlesztésre 
  • és -bővítésre. 
    Ez a gyakorlatban egy vendégház esetében például egy jakuzzi, egy hagyományos étterem esetében pedig egy pizzakemence beszerzése lehet. Finanszírozott cél a fenntarthatóság fejlesztése, így egy napelemes beruházás vagy egy elavult fagyasztóláda korszerű, energiatakarékos eszközre cserélése.

A célok között szerepel a munkaerő-problémák kezelése is. Egy új vendéglátóhely számára nagy segítség az újonnan felvett dolgozók munkabérének előfinanszírozása, illetve a készletfenntartás biztosítása, amennyiben a kisvállalkozó növelné a forgalmát, de nem tud elegendő árukészletet vásárolni.

Finanszírozható terület továbbá az értékesítést támogató marketingtevékenység, illetve az ennek érdekében megvalósuló digitalizáció elősegítése, például egy szálláshelykezelő szoftver beszerzése. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

