Nagy bejelentést tett a nemzetgazdasági miniszter – ennek biztosan örülni fognak a turisztikai szolgáltatók

„Újabb lépés a turizmus fejlesztésében! A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül” – olvasható Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter friss Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető kiemeli: „Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust!”

Segítség a hazai turizmusnak, alacsonyabb kamattal férhetnek hozzá a kedvező hitelhez Fotó: Bencsik Ádám

Ezzel turbózzák fel a turizmus motorját

Korábban megírtuk: októbert 15-től elindult a Kisfaludy turisztikai hitelprogram, illetve megnyílt a lehetőség a kedvezményes, 3 százalékos hitel igénybevételére a turisztikai szolgáltatók számára. Jövő őszig többezres ügyfélszámot és tízmilliárd forint kihelyezését tervezik.

A hitelek széles körben felhasználhatók, egyebek mellett

ingatlanfejlesztésre,

-bővítésre, vagyis szálláshely, vendéglátóhely kialakítására,

eszközfejlesztésre

és -bővítésre.

Ez a gyakorlatban egy vendégház esetében például egy jakuzzi, egy hagyományos étterem esetében pedig egy pizzakemence beszerzése lehet. Finanszírozott cél a fenntarthatóság fejlesztése, így egy napelemes beruházás vagy egy elavult fagyasztóláda korszerű, energiatakarékos eszközre cserélése.

A célok között szerepel a munkaerő-problémák kezelése is. Egy új vendéglátóhely számára nagy segítség az újonnan felvett dolgozók munkabérének előfinanszírozása, illetve a készletfenntartás biztosítása, amennyiben a kisvállalkozó növelné a forgalmát, de nem tud elegendő árukészletet vásárolni.

Finanszírozható terület továbbá az értékesítést támogató marketingtevékenység, illetve az ennek érdekében megvalósuló digitalizáció elősegítése, például egy szálláshelykezelő szoftver beszerzése.