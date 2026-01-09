üzemanyaggázolajbenzinár

Tankolás: megint a magyarok jártak jól, nem a szomszédaink

Decemberben is teljesült a kormány elvárása, a magyar családok kedvezőbb áron tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, mindkét üzemanyagtípus esetén 9 forinttal. A kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását. A kormány továbbra is számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésére – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 12:34
Illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon decemberben is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 557 forint volt, ami 9 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 566 forintos átlagárnál. 

üzemanyagárak
Decemberben is jóval olcsóbbak voltak itthon az üzemanyagárak a szomszédos országokhoz képest/Fotó: Pezzetta Umberto

A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 569 forintot tett ki, amely szintén 9 forinttal maradt el a szomszédos országok 578 forintos átlagától. Ennek köszönhetően a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

