Tankolás: megint a magyarok jártak jól, nem a szomszédaink

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon decemberben is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 557 forint volt, ami 9 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 566 forintos átlagárnál.

Decemberben is jóval olcsóbbak voltak itthon az üzemanyagárak a szomszédos országokhoz képest/Fotó: Pezzetta Umberto

A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 569 forintot tett ki, amely szintén 9 forinttal maradt el a szomszédos országok 578 forintos átlagától. Ennek köszönhetően a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.