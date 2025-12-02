Napok óta valami különös történik a benzinnel és gázolajjal

Rendkívüli

Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

Rég nem látott ármérséklődést tapasztalhatnak az elmúlt napokban az autósok a hazai töltőállomásokon. Ugyanakkor a benzin és gázolaj árának csökkenő pályáját a Mol árazásában irányadó Brent olajfajta hordónkénti ára nem igazán indokolná.

2025. 12. 02. 12:46
A hétfői 5 forintos csökkentés után szerdától ismét olcsóbban tankolhatunk gázolajat a hazai kutakon, ezúttal már a benzin nagykereskedelmi ára is csökken bruttó 2 forinttal. Így a holtankoljak.hu adatai alapján egy liter 95-ös benzinhez 572, míg a gázolajhoz 582 forintos átlagáron juthatunk majd hozzá.

A hazai töltőállomásokon napok óta csökken a benzin és gázolaj ára (Fotó: Székelyhidi Balázs)

Az erős forint hatására csökkenhet a benzin és a gázolaj ára 

Az utóbbi napokban meredeken csökkent a gázolaj ára: a hétfői mérséklést megelőzően szombaton 8, pénteken 9 forinttal csökkent a nagykereskedelmi ár. A benzinár mozgása is hasonló pályát írt le; pénteken 2, csütörtökön 3 forinttal kértek érte kevesebbet a töltőállomásokon.

Az üzemanyag árának csökkenését bizonyára a forint–dollár keresztárfolyam változás magyarázhatja. A forint ugyanis – többek között Orbán Viktor washingtoni látogatása óta – erőre kapott, az elmúlt hetekben 10 forinttal erősödött a dollárral szemben, kedd dél körül valamivel 328 forint felett jegyezték az észak-amerikai devizát. Ugyanakkor a Mol árazásában irányadó Brent olajfajta hordónkénti ára nem igazán indokolja az üzemanyagok árának csökkenését, ugyanis az elmúlt héten 61 dollárról 63 dollárra drágult.

Érvényben marad a kitermelésnövelési szünet

A Világgazdaság tudósítása szerint az OPEC+ nem változtatja meg 2026 első negyedévében a jelenlegi olajkitermelési szinteket, és további három hónappal meghosszabbítja a nyolc tagország által korábban bevezetett kitermelésnövelési szünetet. A szervezet, amely a világ olajtermelésének mintegy felét adja, további három hónappal meghosszabbítja a nyolc tagország által korábban bevezetett kitermelésnövelési szünetet, ezzel reagál a gyorsan romló piaci kilátásokra és a Brent hordónkénti árának jelentős esésére: a kőolajfajta pénteken 63 dollár körüli árfolyamon zárt, ami az év eleje óta 15 százalékos csökkenést jelent.

