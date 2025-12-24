Rendkívüli

Áldott és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

Halálos karambol szenteste, teljesen útzár az érintett szakaszon

Az egyik autós a helyszínen meghalt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 21:19
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Két autó frontálisan ütközött szerda este a 47-es számú főút 212-es kilométerszelvényénél, Algyő térségében. A halálos kimenetelű baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben – közölte honlapján a rendőrség.

A tájékoztatás szerint a balesetben az egyik jármű utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az út balesettel érintett szakaszán tejes pályás útlezárás van érvényben. A rendőrök a forgalmat Algyő irányába terelik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


