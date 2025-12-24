pihenésprogramcsaládkarácsonyi vásár

Karácsony szállodában: mennyivel költünk többet idén

Az év végi hajtás és az ünnepi készülődéssel járó feszültség helyett egyre több magyar választja a belföldi kikapcsolódást karácsonykor. A hazai szállodák, különösen a wellness-szolgáltatást kínáló egységek, jelentős forgalomra készülnek. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a turizmus idén rekordévet zárhat. A vendégszám már december elejére, (még karácsony előttre) elérte a tavalyi egész éves szintet.

2025. 12. 24. 8:47
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A karácsony sokak számára az év legjobban várt időszaka. A felkészülés azonban gyakran sok stresszel jár. Részben ezért egyre többen döntenek úgy, hogy az otthoni teendők helyett inkább a pihenést választják. A hazai turisztikai adatok is alátámasztják ezt a trendet. A belföldi és külföldi vendégforgalom folyamatosan bővül. A 2024-es év 18,2 milliós rekordját idén már december 2-án sikerült elérni. Ez a teljesítmény azt jelenti, hogy négy héttel korábban teljesült a tavalyi szint, írja az Oeconomus.

Az Advent Bazilika karácsonyi vásár egyre népszerűbb a külföldiek körében is (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
Az Advent Bazilika karácsonyi vásár egyre népszerűbb a külföldiek körében is. / Fotó: MTI / Kocsis Zoltán

Átalakuló karácsonyi szokások

A pihenési szokások is átalakulóban vannak. Korábban a két éjszakás tartózkodás volt a jellemző. Idén már inkább 2-3 éjszakára foglalnak a vendégek. Ezzel párhuzamosan a költések is emelkedtek, a magyarok bőkezűbben áldoznak a kikapcsolódásra. Az utazók háromnegyede a 170 ezer forint alatti kategóriába tartozik a szolgáltatáscsomagokat tekintve. Ez jelentős elmozdulás a tavalyi, 100 ezer forint alatti dominanciához képest.

A belföldi turizmus egyik legfontosabb támasza továbbra is a SZÉP-kártya. A téli hónapokban, különösen decemberben, az online fizetések mintegy 30 százalékát ezzel az eszközzel egyenlítették ki a pihenni vágyók. Ez a juttatási forma stabil alapot jelent a szálláshelyeknek és a családoknak egyaránt.

Az úticélok népszerűségi listája is átrendeződött. Idén télen Budapest és Siófok végzett az élen, megelőzve Hajdúszoboszlót és Egert. A választásban fontos szerepet játszanak a kiegészítő programok. A téli sportok szerelmesei Eplényt vagy a Kékestetőt célozzák meg. A családok szívesen látogatják a karácsonyi vásárokat és a gyógyfürdőket. Az adventi időszak legnagyobb érdeklődéssel kísért programjai közé tartozott a Gödöllői Fénypark és a Lumina Park is.

A szállodák ügyesen alkalmazkodnak a változó igényekhez. Számos helyen ünnepi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és közös karácsonyfa-díszítéssel várják a vendégeket. A cél az otthon melegének megteremtése a szálláshelyen is. Az év végi pihenés így nemcsak a stresszmentes ünneplést, hanem a minőségi együtt töltött időt is garantálja a családok számára.
 

