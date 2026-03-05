európai uniógázkazánnémetország

Németország visszatáncol, meghagynák a gázkazánokat is

A német kormánykoalíció váratlanul kihátrál az olaj- és gázkazánok betiltását előíró törvényből. Ez a változtatás az új fűtésrendszerek telepítése esetén legalább 65 százaléknyi megújuló energiaforrás használatát írta volna elő. Itthon kondenzációs kazánt továbbra is lehet telepíteni, a vidéki otthonfelújítási program pedig támogatja is ezt a fajta korszerűsítést.

M. Orbán András
2026. 03. 05. 5:20
Fotó: Karnok Csaba Forrás: MW
Meglepőt lépett a német kormány: kihátrál az olaj- és gázkazánok betiltását előíró törvényből. A legfőbb változás annak a rendelkezésnek az eltörlése, amely kimondta: az újonnan beszerelt fűtésberendezéseknek legalább 65 százalékban megújuló energiát kell használniuk Németországban. Ez az, amivel lényegében kitiltották volna a gázkazánokat, mivel az eredeti, 2023-ban elfogadott tervezet 110 százalékos hatásfokot írt elő, és ezzel gyakorlatilag csak hőszivattyús rendszerek maradhattak volna a piacon. A németek pedig tagállami szinten ehhez a szabályozáshoz képest is szigorúbb rendelkezést hoztak a megújuló energiaforrások kötelező felhasználásával.

gázkazán, 20211029 Budapest Fűtés Illusztráció Fotó: Bach Máté (BPM)Magyar Nemzet
A gázkazános fűtés ma is az egyik legkorszerűbb
Fotó: Bach Máté

A döntésnek európai uniós jelentősége is van a Haszon.hu szerint: a korábbi német szabályozás precedenst teremthetett volna a gázkazánok uniós szintű fokozatos kivezetéséhez, az Európai Unió tervei között ugyanis szerepel, hogy kivezeti a gázfűtést a tagállamokban. Emiatt a gázkazán fűtőberendezéseket újonnan 2029-től nem lehetett volna forgalomba hozni. Eleinte csak a hőszivattyúk beépítését tették volna kötelezővé a gázkazánok helyett (a hatásfok szigorításán keresztül), de fontolóra vették a hidrogénalapú fűtés engedélyezését is. Utóbbit robbanásveszély miatt vetették el.

Visszatérve meglévő kazán használata, a javítás, a cserealkatrész-beszerzés, sőt akár a meglévő kazán cseréje azonos technológiára is továbbra is lehetséges lesz és lett volna, ám ha már nem javítható és mindenképp új fűtésrendszer szükséges, szűkösebb és ezzel együtt szükségszerűen drágább lett volna a választék.

Összevetésül a jelenlegi (2013 óta) érvényben lévő rendelet 75–86 százalékos energiahatékonyságot (köznapi nevén hatásfok) ír elő, és bár a jövőben magasabb lesz ez az érték, nem 110 százalék lesz az uniós előírás, hanem 87–92 százalék, amelynek a modern kondenzációs kazánok továbbra is megfelelnek.

Idehaza tehát eddig és ezután is lehet majd kondenzációs kazánt kapni, és nem kizárólag csak ezt lehet beszereltetni, ráadásul az egyik lakásfelújítási program támogatja is az ilyesfajta korszerűsítést. Emellett vannak speciális helyzetek, kivételek, amikor aránytalanul nagy költséggel vagy átalakítással járna a fűtésrendszer átalakítása hagyományos kazánról. Ilyenek például a B1 típusú kazánok vagy a társasházi gyűjtőkéményes rendszerek.

A kétféle jelenleg is elérhető korszerűsítési program közül az egymillió forint önrészt igénylő energetikai felújítási programban (ami uniós forrást is tartalmaz,) a kondenzációs kazán telepítése már nem élvez támogatást. Bár kifejezetten energetikai beruházásokra használható, másfajta fűtés-korszerűsítés az, ami finanszírozható belőle, ugyanakkor ez a konstrukció párosítható az önmagában is igényelhető vidéki otthonfelújítási támogatással. Utóbbit nyugdíjasok is igényelhetik és az ötezer fősnél kisebb településeken elérhető, felhasználását tekintve pedig bármilyen, az ingatlannal kapcsolatos beruházást segíthet. Ez utóbbi szintén használható a fűtésrendszer korszerűsítésre, beleértve a kondenzációs kazán telepítését is, ami a legmodernebb fűtőberendezések egyikének számít manapság.

Ami a támogatott programot illeti, nem kizáró ok, ha valaki a 2011–2022-ben futott otthonfelújítási pályázaton részt vett: ha nem vette igénybe annak maximális összegét, a maradvány erejéig most is kérhet támogatást. A (vissza)igénylési határidő június 30-a.

