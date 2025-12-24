Rendkívüli

Áldott és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

karácsonyünnepszenteste

Áldott és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

Az ünnepek alatt is nyomon követhetik olvasóink a fontosabb eseményeket a Magyar Nemzet oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 18:00
Fotó: Kurucz Árpád
A következő két napban, december 25-én és 26-án nyomtatott újságunk nem jelenik meg. Online oldalunkon a fontosabb eseményekről természetesen továbbra is tájékoztatjuk kedves olvasóinkat. Az év végéhez közeledve ezúttal is több nagyobb összeállítással, interjúval, visszatekintő írással jelentkezünk.

Áldott, boldog, békés és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk a Magyar Nemzet minden olvasójának!

A Magyar Nemzet munkatársai

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

