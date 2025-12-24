Áldott és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

A következő két napban, december 25-én és 26-án nyomtatott újságunk nem jelenik meg. Online oldalunkon a fontosabb eseményekről természetesen továbbra is tájékoztatjuk kedves olvasóinkat. Az év végéhez közeledve ezúttal is több nagyobb összeállítással, interjúval, visszatekintő írással jelentkezünk.

Áldott, boldog, békés és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk a Magyar Nemzet minden olvasójának!

A Magyar Nemzet munkatársai