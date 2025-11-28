benzin árgázolaj árüzemanyagátlagár

Most tankoljon, komolyan esett a gázolaj ára

Két egymást követő napon is csökken az egyik üzemanyag ára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 13:54
illusztráció Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
November 29-én, pénteken a 95-ös benzin ára bruttó 2 forinttal lett alacsonyabb, a gázolaj esetében bruttó 9 forintos volt árcsökkenés.

gázolaj, üzemanyag, 20221130 Kaposvár Elfogyott az üzemanyag több kaposvári MOL töltőállomáson is. A Vásártéri úti kúton már nem lehetett tankolni normál gázolajat, nem sokkal később pedig már 95-ös benzint sem.Fotó: Lang Róbert lrSomogyi Hírlap
A gázolaj ára másodszor csökken/ Fotó: Lang Róbert

Szombaton jelentős mértékben tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, ezúttal bruttó 8 forinttal. A benzin ára most nem változik – írja a holtankoljak.hu.

Pénteken a következők az átlagárak (2025.11.28-án):

  • 95-ös benzin: 573 Ft/liter,
  • gázolaj: 591 Ft/liter.

