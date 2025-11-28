Most tankoljon, komolyan esett a gázolaj ára

November 29-én, pénteken a 95-ös benzin ára bruttó 2 forinttal lett alacsonyabb, a gázolaj esetében bruttó 9 forintos volt árcsökkenés.

A gázolaj ára másodszor csökken/ Fotó: Lang Róbert

Szombaton jelentős mértékben tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, ezúttal bruttó 8 forinttal. A benzin ára most nem változik – írja a holtankoljak.hu.

Pénteken a következők az átlagárak (2025.11.28-án):