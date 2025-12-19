Kirobbanó formában a középosztály: az Oeconomus számai mindenkinek tanulságosak lehetnek

magyarországközéposztálylakásotthon

A saját otthon megteremtése és a lakhatási körülmények javítása nem csupán egyéni cél, hanem a nemzetstratégia egyik tartóoszlopa. A tudatos kormányzati intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon az elmúlt években érdemben javult a lakásállomány minősége, csökkent a túlzsúfoltság, a családok anyagi terhei is mérséklődtek. Az Oeconomus legfrissebb elemzése rávilágít, hogy a hazai lakáspolitika hatékonyan szolgálja a középosztály megerősítését és a szegénység felszámolását.

2025. 12. 19. 13:00
Forrás: Shutterstock
A globalizáció viharaiban a hagyományos középosztály stabilitásának megőrzése kulcsfontosságú feladat. Ennek egyik legfontosabb eszköze a lakhatási politika, amely Magyarországon a saját tulajdonra épül. Hazánkban – hasonlóan a régió többi országához – történelmi okokból is magas a saját lakásban élők aránya. Ez a kötődés azonban nálunk mélyebben gyökerezik, hiszen a családok vagyonának több mint a felét, mintegy 126,6 ezer milliárd forintot tesz ki az ingatlanvagyon, derül ki az Oeconomus elemzéséből.

Magyarországon könnyű a középosztálynak: Lakhatási költségek az Európai Unióban 2024-ben. / Forrás: Oeconomus
A középosztály, köszöni szépen, jól van

Bár a lakásárak emelkedése egész Európában kihívást jelent, a magyar adatok nem mutatnak kirívó eltérést az uniós trendektől. Az új építésű lakások átlagárában hazánk a középmezőnyben helyezkedik el, megelőzve például Szlovákiát. Hasonló a helyzet a lakásvásárláshoz szükséges munkaidő esetén is:

  •  míg Szlovákiában 14 évnyi, 
  • Csehországban pedig 13 évnyi átlagkereset kell egy hetven négyzetméteres lakáshoz,
  •  addig nálunk ez az időtartam 10,2 év.

A bérleti díjak terhe is mérsékeltebb itthon, mint számos nyugat-európai országban. Míg Svédországban vagy Finnországban a jövedelmek közel harmadát viszi el a lakbér, Magyarországon ez az arány 20,5 százalék. Különösen örvendetes, hogy az Otthon start program hatására megállt az albérleti díjak emelkedése, sőt októberben már csökkenés volt tapasztalható.

A vagyongyarapodás nem járt a lakosság eladósodásával. Magyarországon az uniós átlaghoz képest kiemelkedően magas a tehermentes, saját tulajdonban élő háztartások aránya, a GDP-arányos lakáshitel-állomány pedig mindössze 8,2 százalék.

A lakásállomány minősége is folyamatosan javul. A kormányzati támogatásoknak, köztük a csoknak köszönhetően jelentősen nőtt az összkomfortos otthonok aránya, amely 2022-re elérte a 71 százalékot. Ezzel párhuzamosan a komfort nélküli és a szükséglakások száma a töredékére esett vissza. Csökkent a túlzsúfoltság is: 2024-ben már átlagosan 1,6 szoba jutott egy főre, ami jelentős előrelépés a 2010-es adatokhoz képest.

A rezsicsökkentés eredményei is szépen megmutatkoznak a statisztikákban. 

A magyar háztartások lakhatási költségei az uniós átlag kétharmadát teszik ki, a fűtési nehézségekkel küzdők aránya pedig hat százalékra mérséklődött, ami jóval kedvezőbb az uniós átlagnál. A rezsitartozások terén is látványos a javulás: a 2010-es 24 százalékról mára 9,3 százalékra csökkent az elmaradással küzdők aránya. Mindez igazolja, hogy a komplex lakáspolitika nemcsak gazdasági, hanem alapvetően a társadalmi stabilitást szolgáló eszköz is.

 

Borítókép: Illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

