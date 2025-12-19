Zách Felicián merénylete Károly Róbert ellen – példátlan megtorlás követte

Példátlan bosszú követte a királyra támadó Zách Felicián merényletét, ahogy azt a Képes Krónika megírta: családtagjait megölték, nemzetségét pedig harmadíziglen kiirtották.

Zách Felicián merénylete

Zách családja ellen rettenetes bosszút állt a király

Leányát, Klárát megcsonkították: levágták orrát és ajkait, lóra ültették és több városon végighurcolták. Fiát és annak szolgáját, akik menekülni próbáltak, elfogták, egy ló farkához kötötték és úgy vonszolták őket, amibe belehaltak. Sebe nevű lányát lefejezték, férjét börtönbe vetették, aki ott is halt meg, gyermekeit pedig Rodoszra száműzték. Így Zách Felicián nemzetségének írmagja sem maradt.

Zách Klára megbecstelenítése volt az ok?

A merénylet okáról több elképzelés létezik. Marcali Henrik történész 1899-ben az MTA ülésén adta elő azt a nézetet, amely Arany János balladájából is közismertté vált: Zách Felicián azért akarta megölni a királyi családot, mert leányát, Zách Klárát – aki hajadon volt még – megbecstelenítették a királyi udvarból: a királyné fiútestvére, Kázmér, aki később Nagy Kázmér néven lett uralkodó.

Zách Klára édesapjával

Ezt azzal támasztotta alá, hogy Zách Klára büntetése különösen brutális volt. Zách Felicián férjes asszony leányát is kivégezték, de a rajta állt bosszú nem volt kifejezetten kegyetlen a kor szokásai szerint.

Más nézet szerint Zách Felicián kegyvesztett lett, ezért fordult Károly Róbert ellen. Ugyanis Csák Máté oligarcha fő embere volt. 1312-ben, amikor Károly Róbert a rozgonyi csatában győzelmet aratott, Zách Felicián birtokait is elkobozták, azonban három év múlva visszakaphatta azokat. Ez azt mutatja, hogy javult a kapcsolata az uralkodóval. 1318-ban Zách Felicián átállt Károly Róbert oldalára, aki ezt meghálálta; a főúr lányának lehetővé tette, hogy udvarhölgy legyen. Ő maga pedig megkapta a semptei várnagy címet, ez azonban később, 1328-ban elvették tőle . Ez utóbbi elméletet viszont azt nem támasztja alá, hogy miért várt volna a bosszúval még két évig? Zách Felicián merényletére vonatkozóan fennmaradt az ítéletlevele. Ezt az uralkodó egy hónappal a tragikus események után adta ki. Az ítéletlevélben szerepel az is, hogy Zách Felicián segítőit fej- és jószágvesztésre ítélik, így Palásti nevű vejét is.