IzlandEurópaMúlt-korvulkán kitöréshidegvulkánéhínség

A Laki kitörése: Európa néma katasztrófája

1783 nyarán Izland délkeleti részén egy elhúzódó vulkáni esemény indult el, amelynek következményeit Európa-szerte érezték. A Laki kitörése nem egyetlen látványos, de pusztító robbanással rombolt, hanem hónapokon át, láthatatlanul formálta át az emberek mindennapjait, az éghajlatot és a társadalmi viszonyokat.

Forrás: Múlt-kor2026. 01. 09. 19:40
A Laki vulkáni kúpja Fotó: Zinneke Forrás: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Laki kitörése Izlandon

A Laki kitörése 1783 júniusában indult el egy hosszú hasadékrendszer mentén. Nem egy klasszikus, kúp alakú vulkán tört ki, hanem hosszú repedésekből ömlött ki a láva. A folyamat közel nyolc hónapig tartott. Ezalatt hatalmas mennyiségű gáz és hamu került a légkörbe. A helyiek már az első hetekben érezték a hatást: a legelők kiszáradtak, az állatok sorra pusztultak el.

Mérgező köd Európa felett

Néhány héten belül Európa nagy részén különös jelenséget figyeltek meg. A levegőt sűrű, szúrós szagú, szürkés köd töltötte meg. A Nap vöröses korongként látszott az égen.

A Laki vulkáni hasadéka Izlandon     Fotó: Valtameri /Wikimedia Commons

A Laki kitörése során kibocsátott kén-dioxid savas párává alakult, amely hetekig megmaradt a levegőben. A kortársak „száraz ködként” írták le a jelenséget, amely fullasztó volt.

Halálozás és éhínség

A mérgező levegő közvetlenül is hatott az emberek egészségére. 

Megnőtt a légúti betegségek száma, sokan hirtelen haltak meg. 

A savas pára leülepedve tönkretette a termést, a takarmány fogyaszthatatlanná vált. Izlandon a lakosság jelentős része éhínség áldozata lett. Európa más térségeiben a halálozás lassabban, de tartósan emelkedett, különösen a városokban.

Extrém tél

Az 1783–1784-es tél szokatlanul hideg volt. Folyók fagytak be, a szállítás akadozott, az élelmiszerárak megugrottak. A Laki kitörése légköri hatásai megváltoztatták az időjárási mintázatokat. A hideg tavasz tovább súlyosbította az élelmezési válságot, és növelte a társadalmi feszültségeket.

Rendkívüli időjárás a Kárpát-medencében

1783 nyarától a Kárpát-medence területén szokatlan meteorológiai jelenségeket jegyeztek fel. A források hűvös nyarat, elhúzódó telet és késő tavaszt említenek. Ezek az anomáliák egybeesnek a Laki kitörése légköri hatásainak időszakával.

A Laki kitörése a Kárpát-medencében is extrém időjárást okozott   Fotó: ESA/Sentinel

A késői fagyok és a hűvös időszak miatt több térségben gyengébb gabonahozamokat rögzítettek. Ez nem országos éhínséget, hanem regionális ellátási zavarokat okozott, különösen az Alföld egyes részein. 1784-ben több városban és uradalomban érzékelhető gabonaár-emelkedés jelent meg. A drágulás elsősorban a városi lakosságot és a katonaság ellátását érintette, ami szociális feszültségeket idézett elő.

Nehéz” és „romlott” levegő

Korabeli magyar és latin nyelvű feljegyzésekben megjelenik a szokatlanul fojtó, irritáló levegő leírása 1783 nyarán. Ezek elszórt, de fontos adatok, mert illeszkednek a Laki kitöréséhez köthető száraz köd általános folyamatihoz.A magyar területeken nem volt látványos katasztrófa, csak elhúzódó válság. A jelenséget nem tudták egyetlen okhoz kötni a földrajzi távolság és a tudomány fejletlensége miatt, így az beolvadt a korszak egyéb nehézségei közé: gazdasági nehézségekbe, járványokba, hadiadók emelésébe.

Az 1789-es francia forradalom kitörésében is szerepet játszhatott a Laki kitörése  Fotó: Wikimedia Commons

A 18. század végén a légszennyezés fogalma még nem létezett. Az orvosok és természettudósok rossz levegőről és ismeretlen mérgekről írtak, de az ok-okozati összefüggéseket nem látták át. A Laki kitörése így sokáig rejtély maradt: mindenki érzékelte a következményeket, de senki sem értette a forrást.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.