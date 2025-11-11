Ötezer új építésű lakás lesz elérhető az Otthon start programmal

A napokban 11 új lakásfejlesztési projoktet bocsátottak társadalmi egyeztetésre, melyek közül nyolc budapesti, három pedig vidéki – Debrecent, Budaörsöt és Pécset érintő – fejlesztés, jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A projektek összesen ötezer új lakás megépítését jelentik, ezeket pedig a fiatalok az Otthon start programban, fix 3 százalékos hitellel vásárolhatják meg.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Fotó: MTI/Soós Lajos

Az ötezer új lakással már több mint 11 ezer olyan ingatlannak gyorsította meg a kormány az engedélyezési eljárását, amely a fiatalok lakhatását segíti majd – hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzátette: itt nem állnak meg, további több ezer otthon startos lakás fejlesztésében hoznak döntéseket a következő hetekben.