Panyi Miklós

Ötezer új építésű lakás lesz elérhető az Otthon start programmal

Budapesten, Debrecenben, Budaörsön és Pécsen indul az az új lakásfejlesztési program, melynek segítségével a fiatalok a fix 3 százalékos hitellel vásárolhatják meg az új otthonukat.

Forrás: Facebook2025. 11. 11. 15:55
A napokban 11 új lakásfejlesztési projoktet bocsátottak társadalmi egyeztetésre, melyek közül nyolc budapesti, három pedig vidéki – Debrecent, Budaörsöt és Pécset érintő – fejlesztés, jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A projektek összesen ötezer új lakás megépítését jelentik, ezeket pedig a fiatalok az Otthon start programban, fix 3 százalékos hitellel vásárolhatják meg. 

Budapest, 2025. október 29. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start Program első hat hetének eredményeit ismertető sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség konferenciatermében 2025. október 29-én. MTI/Soós Lajos
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Fotó: MTI/Soós Lajos

Az ötezer új lakással már több mint 11 ezer olyan ingatlannak gyorsította meg a kormány az engedélyezési eljárását, amely a fiatalok lakhatását segíti majd – hangsúlyozta az államtitkár. 

Hozzátette: itt nem állnak meg, további több ezer otthon startos lakás fejlesztésében hoznak döntéseket a következő hetekben. 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

 

