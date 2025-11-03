Hiába a fanyalgás, az Otthon start működik

„Fanyalog a balos média, hiába az Otthon start, csalódást keltőek a szeptemberi hitelezési számok, a program el se indult, már kifulladt, kipukkadt – mondják” – idézte fel közösségi oldalán az Otthon starttal kapcsolatos baloldali kritikákat Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, majd tételesen reagált azokra.
„Az általuk idézett »csalódást keltő« statisztika kizárólag a már folyósított kölcsönöket tartalmazza a program indulását követő első hónapban. De a szeptemberi adatokban a program hatása csak kis mértékben érzékelhető, mivel abban kevesebb mint ezer otthon startos folyósított hitel szerepel. Ez normális, tekintettel arra, hogy a hitelek átfutási ideje 30 nap, ezért a szeptemberi hiteligénylések utáni már jóváhagyott és folyósított hitelekre vonatkozó adatok nem a szeptemberi, hanem az októberi hónap statisztikáiban fognak megjelenni” – írta.
Ennek ellenére is, már több száz hitelszerződés révbe ért:
a program hatása ezért már a szeptemberi adatokban is érzékelhető!
- Nőtt a teljes folyósított hitelösszeg.
- Több tíz milliárd forinttal emelkedett az államilag kamattámogatott lakáshitelek volumene.
- Nőtt a hiteleken belül az államilag támogatott hitelek aránya is.
Ha mindez nem lenne elég, emlékeztetőül:
- Naponta átlagosan ezer megkeresés érkezik a bankokhoz a fix 3 százalékos hitel kapcsán.
- Ma a bankoknál a hiteligénylések mintegy hetven százaléka Otthon startos.
- Az első másfél hónapban több mint 15 ezer hiteligénylés indult el,
ezek közül több mint háromezret – főként október elején – már folyósítottak is a bankok.
- Az őszi hónapokban ezért ingatlanpiaci tranzakciós és hitelkihelyezési csúcsok dőlnek meg.
- Budapesten az elsőlakás-vásárlók aránya háromszorosára nőtt. Mivel az ingatlanbefektetők visszahúzódtak, csökkent a kereslet – ez pedig nem rossz, hanem jó hír az első lakásvásárlók számára.
- Vidéken soha nem látott kereslet tapasztalható – 15 éves csúcson van az érdeklődés a vidéki ingatlanok iránt.
- Az Otthon start program az első hat hétben több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
- Elindult az albérletárak csökkenése, miközben élénkül az építőipar.
„A program iránti kereslet rendkívül magas, amit a rendelkezésre álló adatok egyértelműen alátámasztanak. A program már most több ezer fiatalnak nyújtott segítséget abban, hogy albérletből saját otthonba költözhessen. A számok magukért beszélnek, a szőlő tehát akkor is édes, ha nekik ki van adva, hogy az csakis savanyú lehet” – zárta sorait.