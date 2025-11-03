Panyi MiklósOtthon startkritika

Hiába a fanyalgás, az Otthon start működik

Tételesen cáfolta az Otthon starttal kapcsolatos, baloldalon megjelent kritikákat Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Kiemelte, a szeptemberi adatok a már folyósított hiteleket mutatják, az igénylések száma ettől jóval magasabb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 15:32
Szó sincs arról, hogy kifulladt volna az Otthon start program Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Fanyalog a balos média, hiába az Otthon start, csalódást keltőek a szeptemberi hitelezési számok, a program el se indult, már kifulladt, kipukkadt – mondják” – idézte fel közösségi oldalán az Otthon starttal kapcsolatos baloldali kritikákat Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, majd tételesen reagált azokra.

otthon start, Budapest, 2025. október 29.Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start Program első hat hetének eredményeit ismertető sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség konferenciatermében 2025. október 29-én. MTI/Soós Lajos
Panyi Miklós elmondta, az Otthon start igenis működik, a számok ezt jól mutatják
Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

„Az általuk idézett »csalódást keltő« statisztika kizárólag a már folyósított kölcsönöket tartalmazza a program indulását követő első hónapban. De a szeptemberi adatokban a program hatása csak kis mértékben érzékelhető, mivel abban kevesebb mint ezer otthon startos folyósított hitel szerepel. Ez normális, tekintettel arra, hogy a hitelek átfutási ideje 30 nap, ezért a szeptemberi hiteligénylések utáni már jóváhagyott és folyósított hitelekre vonatkozó adatok nem a szeptemberi, hanem az októberi hónap statisztikáiban fognak megjelenni” – írta.

Ennek ellenére is, már több száz hitelszerződés révbe ért: 

a program hatása ezért már a szeptemberi adatokban is érzékelhető!

  1.  Nőtt a teljes folyósított hitelösszeg.
  2.  Több tíz milliárd forinttal emelkedett az államilag kamattámogatott lakáshitelek volumene.
  3.  Nőtt a hiteleken belül az államilag támogatott hitelek aránya is.

Ha mindez nem lenne elég, emlékeztetőül:

  • Naponta átlagosan ezer megkeresés érkezik a bankokhoz a fix 3 százalékos hitel kapcsán.
  • Ma a bankoknál a hiteligénylések mintegy hetven százaléka Otthon startos.
  • Az első másfél hónapban több mint 15 ezer hiteligénylés indult el, 

ezek közül több mint háromezret – főként október elején – már folyósítottak is a bankok.

  • Az őszi hónapokban ezért ingatlanpiaci tranzakciós és hitelkihelyezési csúcsok dőlnek meg.
  • Budapesten az elsőlakás-vásárlók aránya háromszorosára nőtt. Mivel az ingatlanbefektetők visszahúzódtak, csökkent a kereslet – ez pedig nem rossz, hanem jó hír az első lakásvásárlók számára.
  • Vidéken soha nem látott kereslet tapasztalható – 15 éves csúcson van az érdeklődés a vidéki ingatlanok iránt.
  • Az Otthon start program az első hat hétben több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
  • Elindult az albérletárak csökkenése, miközben élénkül az építőipar.

„A program iránti kereslet rendkívül magas, amit a rendelkezésre álló adatok egyértelműen alátámasztanak. A program már most több ezer fiatalnak nyújtott segítséget abban, hogy albérletből saját otthonba költözhessen. A számok magukért beszélnek, a szőlő tehát akkor is édes, ha nekik ki van adva, hogy az csakis savanyú lehet” – zárta sorait.

Ahogyan írtuk, a közeljövőben egyenletesebb lehet az Otthon start iránti kereslet. Az igénylést több jogszabálytervezet is könnyítheti a több tízezres vevőkörnek, és ami segíthet eloszlatni a keresletet, az a jövő évtől bevezetendő társasházi építményi jog. A hiteligénylők ugyanis biztos lakásvásárlókat jelentenek a beruházóknak. Ráadásul az eddigi adatok alapján az átlagos életkor alapján láthatóan azok vették igénybe, akiknek szólt, és valóban lehet befektetés is, de sok esetben legalább ugyanennyire célszerű előrelátásnak nevezni.

 

 


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.