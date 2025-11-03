Hiába a fanyalgás, az Otthon start működik

„Fanyalog a balos média, hiába az Otthon start, csalódást keltőek a szeptemberi hitelezési számok, a program el se indult, már kifulladt, kipukkadt – mondják” – idézte fel közösségi oldalán az Otthon starttal kapcsolatos baloldali kritikákat Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, majd tételesen reagált azokra.

Panyi Miklós elmondta, az Otthon start igenis működik, a számok ezt jól mutatják

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

„Az általuk idézett »csalódást keltő« statisztika kizárólag a már folyósított kölcsönöket tartalmazza a program indulását követő első hónapban. De a szeptemberi adatokban a program hatása csak kis mértékben érzékelhető, mivel abban kevesebb mint ezer otthon startos folyósított hitel szerepel. Ez normális, tekintettel arra, hogy a hitelek átfutási ideje 30 nap, ezért a szeptemberi hiteligénylések utáni már jóváhagyott és folyósított hitelekre vonatkozó adatok nem a szeptemberi, hanem az októberi hónap statisztikáiban fognak megjelenni” – írta.

Ennek ellenére is, már több száz hitelszerződés révbe ért:

a program hatása ezért már a szeptemberi adatokban is érzékelhető!

Nőtt a teljes folyósított hitelösszeg. Több tíz milliárd forinttal emelkedett az államilag kamattámogatott lakáshitelek volumene. Nőtt a hiteleken belül az államilag támogatott hitelek aránya is.

Ha mindez nem lenne elég, emlékeztetőül:

Naponta átlagosan ezer megkeresés érkezik a bankokhoz a fix 3 százalékos hitel kapcsán.

Ma a bankoknál a hiteligénylések mintegy hetven százaléka Otthon startos.

Az első másfél hónapban több mint 15 ezer hiteligénylés indult el,

ezek közül több mint háromezret – főként október elején – már folyósítottak is a bankok.

Az őszi hónapokban ezért ingatlanpiaci tranzakciós és hitelkihelyezési csúcsok dőlnek meg.

Budapesten az elsőlakás-vásárlók aránya háromszorosára nőtt. Mivel az ingatlanbefektetők visszahúzódtak, csökkent a kereslet – ez pedig nem rossz, hanem jó hír az első lakásvásárlók számára.

Vidéken soha nem látott kereslet tapasztalható – 15 éves csúcson van az érdeklődés a vidéki ingatlanok iránt.

Az Otthon start program az első hat hétben több mint 50 ezer embert mozgatott meg.

Elindult az albérletárak csökkenése, miközben élénkül az építőipar.

„A program iránti kereslet rendkívül magas, amit a rendelkezésre álló adatok egyértelműen alátámasztanak. A program már most több ezer fiatalnak nyújtott segítséget abban, hogy albérletből saját otthonba költözhessen. A számok magukért beszélnek, a szőlő tehát akkor is édes, ha nekik ki van adva, hogy az csakis savanyú lehet” – zárta sorait.