Bászna Gabona-ügy: miniszteri garanciát kaptak a gazdálkodók

Több kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az elmúlt időszakban az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

A cég fizetési gondjai termelőket, vevőket és finanszírozókat sodortak bizonytalanságba, közraktári zárolások indultak el. Nagy István agrárminiszter már hétfőn videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar gazdálkodókat.

Csütörtökön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán azt írta: „A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt a kormány megvéd! Biztonságban vannak, mindannyiukat ki kell fizetni! A kormány helyt fog állni és garantálja, hogy a pénzükhöz jussanak!