Bászna Gabona-ügy: miniszteri garanciát kaptak a gazdálkodók

A kormány garantálja, hogy mindenki hozzá fog jutni pénzéhez, aki a mátészalkai Bászna Gabona Zrt.-nek szállított. A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalon tett bejegyzése szerint az ügyben érintett minden kistermelő biztonságban van, a kabinet megvédi őket.

2026. 01. 08. 17:00
Több kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az elmúlt időszakban az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

A cég fizetési gondjai termelőket, vevőket és finanszírozókat sodortak bizonytalanságba, közraktári zárolások indultak el. Nagy István agrárminiszter már hétfőn videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar gazdálkodókat.

Csütörtökön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán azt írta: „A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt a kormány megvéd! Biztonságban vannak, mindannyiukat ki kell fizetni! A kormány helyt fog állni és garantálja, hogy a pénzükhöz jussanak!

