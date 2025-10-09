Otthon start: újabb könnyítések és egyenletesebb kereslet jöhet

Kiugróan indult az Otthon start, átlagosan napi ezer fő körüli az igénylések száma. A kereslet különösen az indulás előtt, augusztusban, illetve szeptember első felében lódult meg – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Úgy fogalmazott, a jelenlegi (legalább) húszezer igénylés az éves piaci tranzakciók nagyjából ötödét teszi ki, így az arány igen jelentős.
Több könnyítést is kap az Otthon start, ezek mindegyike másféle. Társadalmi egyeztetésen van az a tervezet, ami főleg, de nem csak adminisztrációkönnyítést jelent. Az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatják meg a fix 3 százalékos hitelt. Az Otthon start esetében a bankoknak az adózási szabályokhoz képest megengedőbben kell számolniuk. Ez a könnyítés a többi támogatott konstrukció esetén már jelenleg is érvényes. A másik, amire a szekértő felhívta a figyelmet, a tulajdoni hányad kérdése. Egy időben legfeljebb egy ingatlanban lehet ötven százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek, a tervezet szerint viszont nem probléma, ha egy időben két, az előbbieknek megfelelő ingatlantulajdona volt valakinek párhuzamosan abban az esetben, ha az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt. Ugyanígy nem jelent problémát, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontotta, elbontatta az igénylő vagy a bontást a hatóság elrendelte.
Noha ezek is jelentős könnyítések, és újabb, a feltételeknek egyébként megfelelő igénylő előtt nyitják meg az utat,
Balogh László szerint a legjelentősebb a társasházak esetén az építményi jog bejegyzése,
ami jövő év elejétől lépne életbe.
Az erről szóló tervezetet október 11-ig lehet véleményezni. Az építményi jog lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne.