Otthon start: újabb könnyítések és egyenletesebb kereslet jöhet

Egyenletesebb lehet az Otthon start iránti kereslet. Az igénylést több jogszabálytervezet is könnyítheti a több tízezres vevőkörnek, és ami segíthet eloszlatni a keresletet, az a jövő évtől bevezetendő társasházi építményi jog. A hiteligénylők ugyanis biztos lakásvásárlókat jelentenek a beruházóknak.

M. Orbán András
2025. 10. 09. 5:25
A társasházi építményi jognak nagy szerepe lehet az Otthon start iránti keresletben Fotó: Kallus György
Kiugróan indult az Otthon start, átlagosan napi ezer fő körüli az igénylések száma. A kereslet különösen az indulás előtt, augusztusban, illetve szeptember első felében lódult meg – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Úgy fogalmazott, a jelenlegi (legalább) húszezer igénylés az éves piaci tranzakciók nagyjából ötödét teszi ki, így az arány igen jelentős.

otthon start, eladó lakás csőd eladósodás ingatlanpiac adás vétel 2011 07 25 Fotó: Kállai Márton
Több könnyítést is kap az Otthon start, ezek mindegyike másféle. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Több könnyítést is kap az Otthon start, ezek mindegyike másféle. Társadalmi egyeztetésen van az a tervezet, ami főleg, de nem csak adminisztrációkönnyítést jelent. Az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatják meg a fix 3 százalékos hitelt. Az Otthon start esetében a bankoknak az adózási szabályokhoz képest megengedőbben kell számolniuk. Ez a könnyítés a többi támogatott konstrukció esetén már jelenleg is érvényes. A másik, amire a szekértő felhívta a figyelmet, a tulajdoni hányad kérdése. Egy időben legfeljebb egy ingatlanban lehet ötven százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek, a tervezet szerint viszont nem probléma, ha egy időben két, az előbbieknek megfelelő ingatlantulajdona volt valakinek párhuzamosan abban az esetben, ha az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt. Ugyanígy nem jelent problémát, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontotta, elbontatta az igénylő vagy a bontást a hatóság elrendelte.

Noha ezek is jelentős könnyítések, és újabb, a feltételeknek egyébként megfelelő igénylő előtt nyitják meg az utat, 

Balogh László szerint a legjelentősebb a társasházak esetén az építményi jog bejegyzése,

ami jövő év elejétől lépne életbe.

Az erről szóló tervezetet október 11-ig lehet véleményezni. Az építményi jog lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne.

Balogh László szerint ez egyben a beruházók érdekét is szolgálja, hiszen a fix 3 százalékos (vagy épp az egyéb) hitelt igénylők fix vásárlókat jelentenek, a lakásokat van kinek értékesíteni, akár már a tervezőasztalról. A másik oldalról a leendő vevőknek is bizalomépítő lehet, hiszen a bank vizsgálja az adott projektet és ezen belül a fedezetül szolgáló ingatlant, és amennyiben rendben találja, az egy biztos pontnak tűnik, a vevőnek érdeke is megvenni az elkészülő lakást.

A szakértő hozzátette, ez egyben ösztönző is arra, hogy a tervekkel összhangban, változatlan tartalommal készüljön el az adott beruházás.

A társasházi építményi jog bevezetésének kezdete összhangban van az ingatlanpiaci folyamatokkal is. A kereslet valamelyest csökkent ugyan, de éves összevetésben még mindig harmadával magasabb, mint az előző év azonos időszakában, a havi drágulás üteme pedig nem magasabb, mint év elején. Az esztendő végén jellemzően visszaesik az ingatlanvásárlási kedv. Januárban viszont újra növekszik az érdeklődések száma, a társasházi építményi jog pedig az Otthon start iránti keresletet segíthet egyenletesebben eloszlatni.

