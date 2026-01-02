Veszélyben az európai gyógyszeripar jövője: drasztikusan csökken a kontinens nemzetközi súlya

A gyógyszergyártó vállalatok régóta hangoztatják, hogy Európa nem költ eleget az egészségügyre és a gyógyszerellátásra, a problémák azonban mostanra váltak igazán égetővé. Donald Trump amerikai elnök fellépése – aki súlyos vámokkal fenyegetett, és azzal vádolta az európai országokat, hogy potyautasként élősködnek az Egyesült Államok innovációs teljesítményén – csak felerősítette a meglévő feszültségeket. A Világgazdaság cikkének tanúsága alapján az európai gyógyszerpiac fennállásának egyik legmélyebb válságát éli. A statisztikák egyértelműen a lemaradás jeleit mutatják.

Válságban az európai gyógyszerpiac, az USA-ba és Kínába vándorolnak a beruházások. Fotó: NurPhoto via AFP

Létezhet gyógyszer Európa problémáira

A fenyegetések hatására az európai kormányok versenyt futva próbáltak megállapodásokat kötni. Az Egyesült Királyság nullaszázalékos vámtarifát ért el, az EU és Svájc pedig egy 15 százalékos felső korlátot fogadott el. A kérdés az, hogy ezek az engedmények elegendők lesznek-e az ágazat és Európa közötti kapcsolatok újraindításához.

Európának most lehetősége van szintet lépni, és lépést tartani egy olyan ágazattal, amely gyorsan halad előre

– mondta Nigel Layton, a Forvis Mazars élettudományi és gyógyszeripari vezetője a Financial Timesnak. Hozzátette: hogy ez a megállapodás elegendő-e, az attól függ, mi történik ezután, de egyelőre pozitív jelzés arra, hogy lehetséges az előrelépés.

A gyógyszergyártók régóta hangsúlyozzák a szakpolitikai változások szükségességét. Ezek hiányában Európa még jobban leszakad az Egyesült Államoktól az innováció és a gyógyszerekhez való hozzáférés terén. Trump kormánya azt szorgalmazza, hogy az iparág vezessen be egy úgynevezett „legnagyobb kedvezményes elbánás”-alapú árazást.

Ez azt jelentené, hogy az amerikai árakat a sok más fejlett országban fizetett szintre csökkentenék.

Az EY jelentése szerint a magas jövedelmű európai országok nagyjából feleannyit költenek innovatív gyógyszerekre, mint az Egyesült Államok. Az EFPIA szerint 2022-re a kontinens részesedése a fejlett országok gyógyszeripari K+F beruházásaiból 31 százalékra csökkent. Ez az arány két évtizeddel korábban még 41 százalék volt. 2024-ben Európában a K+F kiadások éves szinten ugyan 4,4 százalékkal nőttek, de ez jócskán elmaradt az Egyesült Államok 5,5 százalékos, illetve Kína 20,7 százalékos növekedésétől.