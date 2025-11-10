A gyógyszeripar a magyar gazdaság húzóágazata

Magyarországon adott a versenyképes gyógyszeripar minden komponense: az ellátásbiztonság, a fenntarthatóság, a megfizethetőség és az innovációs készség is – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián.

(Fotó: Munkácsi Tünde)

Takács Péter az ellátásbiztonság kapcsán jelezte: a Covid-járvány időszaka egyértelművé tette, hogy az európai gyógyszeripar komoly kihívásokkal küzd.

Ezért a magyar uniós elnökség alatt azon az állásponton voltak, hogy az európai gyógyszerstratégiát úgy kell kialakítani, hogy minél több gyártási folyamat Európán belül valósuljon meg.

A magyar elnökség rendkívül eredményes volt, és sikerült megalapozniuk egy jó európai gyógyszerstratégiát

– fűzte hozzá Takács Péter.

A fenntarthatóság témakörében az államtitkár rámutatott, fontos, hogy a környezetvédelem és az ipar szempontjai között egyensúlyt teremtsenek, így elérhető a versenyképesség megtartása és a környezetvédelmi célok is; ezt képviselték az uniós elnökség alatt.

A megfizethetőséget tekintve hangsúlyozta:

számíthatnak a Magyoszra, és a kormánnyal közösen el tudják érni, hogy a magyar betegek számára folyamatosan biztosítva legyenek elérhető áron a leggyakoribb betegségek gyógyszerei.

Az államtitkár az innovációs készségről elmondta, egyre több vállalat vállalja fel, hogy komoly kutatás-fejlesztési tevékenységet végez. Azért, hogy ezt a folyamatot tovább erősítésék, a BM és a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közösen olyan pályázatot ír ki, amely újszerű, mert direktben célozták meg azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, amelyek aztán közvetlenül hasznot eredményeznek a betegellátásban. A pályázat keretében rendelkezésre álló 22 milliárd forintból tízmilliárd forint célzottan a gyógyszerkutatások fejlesztésére szolgál.

Orbán Viktor: A magyar gyógyszeripar hagyományosan ott van a világ élvonalában

A Magyosz Next 35 című konferencián felolvasták Orbán Viktor üzenetét is, amelyben a miniszterelnök kiemelte, hogy a magyar gyógyszeripar hagyományosan ott van a világ élvonalában.