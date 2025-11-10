konferenciaNagy MártonOrbán ViktorTakács PétergyógyszerMAGYOSZ

A gyógyszeripar a magyar gazdaság húzóágazata

Magyarország nemcsak megőrizte, hanem tovább is erősíti gyógyszeripari pozícióját. A kutatás-fejlesztés támogatása és a hazai gyártás bővítése a cél – hangsúlyozta Takács Péter egészségügyi államtitkár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének 35. évfordulós konferenciáján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 10. 14:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországon adott a versenyképes gyógyszeripar minden komponense: az ellátásbiztonság, a fenntarthatóság, a megfizethetőség és az innovációs készség is – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián.

20251016 Miskolc Adonisz gyógyszertár átadása, felújítás után Miskolc főutcáján Fotó: Takács József TJ Észak-Magyarország
(Fotó: Munkácsi Tünde)

Takács Péter az ellátásbiztonság kapcsán jelezte: a Covid-járvány időszaka egyértelművé tette, hogy az európai gyógyszeripar komoly kihívásokkal küzd.

Ezért a magyar uniós elnökség alatt azon az állásponton voltak, hogy az európai gyógyszerstratégiát úgy kell kialakítani, hogy minél több gyártási folyamat Európán belül valósuljon meg.

A magyar elnökség rendkívül eredményes volt, és sikerült megalapozniuk egy jó európai gyógyszerstratégiát

– fűzte hozzá Takács Péter.

A fenntarthatóság témakörében az államtitkár rámutatott, fontos, hogy a környezetvédelem és az ipar szempontjai között egyensúlyt teremtsenek, így elérhető a versenyképesség megtartása és a környezetvédelmi célok is; ezt képviselték az uniós elnökség alatt.

A megfizethetőséget tekintve hangsúlyozta:

számíthatnak a Magyoszra, és a kormánnyal közösen el tudják érni, hogy a magyar betegek számára folyamatosan biztosítva legyenek elérhető áron a leggyakoribb betegségek gyógyszerei.

Az államtitkár az innovációs készségről elmondta, egyre több vállalat vállalja fel, hogy komoly kutatás-fejlesztési tevékenységet végez. Azért, hogy ezt a folyamatot tovább erősítésék, a BM és a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közösen olyan pályázatot ír ki, amely újszerű, mert direktben célozták meg azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, amelyek aztán közvetlenül hasznot eredményeznek a betegellátásban. A pályázat keretében rendelkezésre álló 22 milliárd forintból tízmilliárd forint célzottan a gyógyszerkutatások fejlesztésére szolgál.

 

Orbán Viktor: A magyar gyógyszeripar hagyományosan ott van a világ élvonalában

A Magyosz Next 35 című konferencián felolvasták Orbán Viktor üzenetét is, amelyben a miniszterelnök kiemelte, hogy a magyar gyógyszeripar hagyományosan ott van a világ élvonalában.

A kormányfő üzenetében arra is felhívta a figyelmet, hogy

egyre nagyobb kihívásokkal állunk szemben, ráadásul úgy kell lépést tartanunk az Európán kívüli versenytársakkal, hogy mindeközben a háború, az energiaválság, valamint a növekedést gúzsba kötő uniós szabályok és szankciók is folyamatosan szívják el az erőnket.

A Magyosz mostani konferenciáján olyan sorsdöntő ügyek kerülnek terítékre, mint például a társadalom elöregedése, ami egész Európát sújtja, vagy a mesterséges intelligencia térhódítása, ami éppúgy lehet áldás az emberiségre nézve, mint átok, ha rosszra használják – fogalmazott írásos üzenetében Orbán Viktor.

 

A magyar gyógyszergyártási ágazat több mint húszezer embert foglalkoztat

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter videóüzenetében arról számolt be, hogy a kormány szerint

a magyar gyógyszeripar a magyar gazdaság húzóágazata.

Rámutatott, hogy a magyar gyógyszergyártási ágazat mostanra régiós összehasonlításban is kiemelkedővé vált és nemzetközi szinten is versenyképes.

Budapest, 2024. május 28. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége együttműködési megállapodásának aláírásán a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2024. május 28-án. MTI/Balogh Zoltán
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ezt azzal indokolta, hogy a gyógyszeripari vállalatok jelentős innovátorok, házon belül saját k+f ráfordításuk 119 milliárd forint volt 2023-ban, ami az összes hazai kutatás-fejlesztési ráfordítás 11,4 százalékát tette ki.

Továbbá kitért az ágazat kiemelkedő exporttevékenységére és arra is, hogy az ágazat több mint húszezer embert foglalkoztat.

A Magyosz ennek a kulcságazatnak a legfőbb képviselője, amellyel a magyar kormány nagyon jó és érdemi párbeszéden alapuló kapcsolatokat ápol – jelentette ki Nagy Márton, hozzátéve, hogy ezt a célt szolgálta a szövetséggel 2024 májusában kötött együttműködési megállapodás is.

Ennek a megállapodásnak

az egyik legfontosabb eredménye a gyógyszergyártókat érintő extraprofitadó eltörlése volt, így ezt az összeget újra a kutatás-fejlesztésre tudják fordítani a hazai gyógyszergyártók.

Nagy Márton megköszönte a Magyosz tagvállalatainak, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve önkéntes árkorlátozással hozzájárultak a nem támogatott terméket áremelkedésének mérsékléséhez.

Egyúttal arra kérte a jelen lévő gyógyszeripari szakembereket, hogy

folytassuk ezt a sikeres együttműködést, dolgozzunk együtt tovább a magyar gyógyszeripar és a magyar gazdaság sikeréért.

Greskovits Dávid, a Magyosz elnöke arról beszélt, hogy a magyar gyógyszeripar továbbra is a nemzetgazdaság egyik legstabilabb, leginnovatívabb és legnagyobb hozzáadott értéket teremtő ágazata.

Budapest, 2024. május 28. Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke beszédet mond a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szövetség együttműködési megállapodásának aláírásán a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2024. május 28-án. MTI/Balogh Zoltán
Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyosz tagvállalatai 2024-ben 1257 milliárd forintos árbevételt értek el, és ennek több mint 83 százaléka exportból származik.

A konferencián adták át az Orbán István-emlékérmet is, amelyet idén Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. örökös tiszteletbeli elnöke és Major Ferenc, a Béres Gyógyszergyár Zrt. korábbi vezérigazgatója vehetett át.

Borítókép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (Forrás: MTI)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu