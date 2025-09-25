Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Megfázás és nátha – minden esetben fertőzést jelent, hiába hárítják sokan
náthavírusos fertőzésbetegmegfázásorvos

Megfázás és nátha – minden esetben fertőzést jelent, hiába hárítják sokan

Beköszönt a hűvös, szeles idő, így egyre többen panaszkodnak torokkaparásra, orrfolyásra, fejfájásra, levertségre. A légúti vírusok palettája széles: az enyhébb kórokozók mellett akár Covid vagy influenza is állhat a tünetek mögött.

Takács Eszter
2025. 09. 25. 11:56
Nátha, megfázás, vírusfertőzés? Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A köznyelvben megfázásnak nevezett kórkép tulajdonképpen minden esetben vírusfertőzés” – mondja Ambrus Anikó családorvos. Leggyakrabban rhinovírus, koronavírus vagy más enyhe légúti vírus okozza a tüneteket. A „megfázás” valójában az enyhe, szövődménymentes felső légúti fertőzések gyűjtőneve. A lehűlés gyengíti a szervezet védekezőrendszerét, a kórokozók így könnyebben jutnak be a nyálkahártyán keresztül – ezért is fontos a réteges, évszakhoz illő öltözködés.

Mit tegyünk az első napokban?

A tünetek kezdetén általában elég a pihenés, a bőséges folyadékfogyasztás, illetve az orrfolyásra és köhögésre kapható, vény nélküli készítmények használata. 

Azonnal orvoshoz rohanni felesleges: a vírusokra nincs célzott gyógyszer, a tüneteket tudjuk enyhíteni

 – teszi hozzá a háziorvos.

Mikor kell orvos?

Figyelmeztető jelek, amelyeknél indokolt a vizsgálat:

· több napja fennálló, nehezen csillapítható magas láz,

· nagyon erős torokfájás, nyelési képtelenség,

· mellkasi fájdalom, nehézlégzés,

· arcüregi nyomás, fülfájás,

· hasogató fejfájás, tarkómerevség, a nyak mozgatásának nehézsége – ezek már súlyosabb betegségre is utalhatnak, ilyenkor azonnali orvosi ellátás szükséges.

Kit kell különösen védeni?

A légúti vírusok palettája széles: az enyhébb kórokozók mellett akár Covid vagy influenza is állhat a tünetek mögött. Influenza esetén a csecsemők, a kisgyermekek és az idősek a legveszélyeztetettebbek. „Tapasztalatunk szerint a fiatalok gyakran nem öltöznek az időjárásnak megfelelően, így könnyebben megbetegszenek” – mondja Ambrus Anikó. A nagyszülőket érdemes óvni: lázas, náthás családtag inkább ne menjen hozzájuk; ha mégis muszáj, a látogatás legyen rövid és maszkban történjen. 

Megfázásos tünetekkel ne menjünk közösségbe – ha lehet, dolgozzunk otthonról, ügyintézésnél pedig viseljünk maszkot 

– tanácsolja a családorvos.

Vitaminok: mennyi az elég?

Az immunrendszer támogatására C- és D-vitamin javasolható, előbbiből túladagolás nem jellemző, mert kiürül a vizelettel. „A D-vitamint viszont túl lehet adagolni. Nagyobb dózis legfeljebb 2–3 napig indokolt (3–4000 NE), hosszabb távon felesleges” – figyelmeztet az orvos. 

Erősebb immunerősítők is léteznek, de ezek már receptkötelesek.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu