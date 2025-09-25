Megfázás és nátha – minden esetben fertőzést jelent, hiába hárítják sokan

„A köznyelvben megfázásnak nevezett kórkép tulajdonképpen minden esetben vírusfertőzés” – mondja Ambrus Anikó családorvos. Leggyakrabban rhinovírus, koronavírus vagy más enyhe légúti vírus okozza a tüneteket. A „megfázás” valójában az enyhe, szövődménymentes felső légúti fertőzések gyűjtőneve. A lehűlés gyengíti a szervezet védekezőrendszerét, a kórokozók így könnyebben jutnak be a nyálkahártyán keresztül – ezért is fontos a réteges, évszakhoz illő öltözködés.

Mit tegyünk az első napokban?

A tünetek kezdetén általában elég a pihenés, a bőséges folyadékfogyasztás, illetve az orrfolyásra és köhögésre kapható, vény nélküli készítmények használata.

Azonnal orvoshoz rohanni felesleges: a vírusokra nincs célzott gyógyszer, a tüneteket tudjuk enyhíteni

– teszi hozzá a háziorvos.

Mikor kell orvos?

Figyelmeztető jelek, amelyeknél indokolt a vizsgálat:

· több napja fennálló, nehezen csillapítható magas láz,

· nagyon erős torokfájás, nyelési képtelenség,

· mellkasi fájdalom, nehézlégzés,

· arcüregi nyomás, fülfájás,

· hasogató fejfájás, tarkómerevség, a nyak mozgatásának nehézsége – ezek már súlyosabb betegségre is utalhatnak, ilyenkor azonnali orvosi ellátás szükséges.

Kit kell különösen védeni?

A légúti vírusok palettája széles: az enyhébb kórokozók mellett akár Covid vagy influenza is állhat a tünetek mögött. Influenza esetén a csecsemők, a kisgyermekek és az idősek a legveszélyeztetettebbek. „Tapasztalatunk szerint a fiatalok gyakran nem öltöznek az időjárásnak megfelelően, így könnyebben megbetegszenek” – mondja Ambrus Anikó. A nagyszülőket érdemes óvni: lázas, náthás családtag inkább ne menjen hozzájuk; ha mégis muszáj, a látogatás legyen rövid és maszkban történjen.

Megfázásos tünetekkel ne menjünk közösségbe – ha lehet, dolgozzunk otthonról, ügyintézésnél pedig viseljünk maszkot

– tanácsolja a családorvos.

Vitaminok: mennyi az elég?

Az immunrendszer támogatására C- és D-vitamin javasolható, előbbiből túladagolás nem jellemző, mert kiürül a vizelettel. „A D-vitamint viszont túl lehet adagolni. Nagyobb dózis legfeljebb 2–3 napig indokolt (3–4000 NE), hosszabb távon felesleges” – figyelmeztet az orvos.

Erősebb immunerősítők is léteznek, de ezek már receptkötelesek.