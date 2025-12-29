Kijev lakossága továbbra is áram- és fűtéshiánnyal küzd

Ugyanakkor az Ukrenergo közölte, hogy hány előfizető maradt áram nélkül a kijevi régióban. „Általánosságban a fűtésellátás helyzete stabilizálódik, és jelenleg néhány száz ház maradt a bal parton. Ma tervezzük a fűtésellátás helyreállítását ezekben a házakban” – jegyezte meg Pantelejev.

Elmondása szerint az óránkénti áramszüneti ütemterv már érvényben van a főváros jobb és bal partján egyaránt. A helyzet azonban még mindig messze nem stabilizálódott teljesen.

Most arról beszélünk, hogy ezt a stabilizációt feltételesen tartjuk fenn, hogy megszakítás nélkül tudjuk biztosítani a fűtésellátást. Az áramellátás tekintetében még nem beszélhetünk határidőkről, mert a helyzet rendkívül nehéz

– tette hozzá Pantelejev.

A kijevi régió is még mindig az ukrán energiaágazat ellen december 27-én éjjel elkövetett orosz támadás következményeivel küzd. Az Ukrenergo jelentése szerint december 29-én reggel a régióban még mindig 9000 lakás maradt áram nélkül. „A vészhelyzeti helyreállítási munkálatok éjjel-nappal folytatódnak az orosz támadás által érintett régiókban” – tette hozzá az Ukrenergo.