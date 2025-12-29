Annak ellenére, hogy a főváros bal partján bevezették az órarendet, a helyzet még mindig messze nem stabilizálódott. December 29-én, hétfőn a fűtést vissza kell állítani a Kijev bal partján található összes házban, és az óránkénti áramszüneti órarend már az egész városban érvényben van – mondta Petro Pantelejev, a Kijevi Városi Állami Adminisztráció helyettes vezetője, amelyről a ZN.UA számolt be cikkében.
Kijev lakossága továbbra is áram- és fűtéshiánnyal küzd
A város egészében óránkénti áramszüneti rend van érvényben, miközben több ezer lakás továbbra is áram nélkül maradt a régióban. A szakemberek éjjel-nappal dolgoznak a december 27-i orosz támadás okozta károk elhárításán. A hatóságok szerint Kijev energiarendszerének stabilizálásához még sok időre lehet szükség.
Ugyanakkor az Ukrenergo közölte, hogy hány előfizető maradt áram nélkül a kijevi régióban. „Általánosságban a fűtésellátás helyzete stabilizálódik, és jelenleg néhány száz ház maradt a bal parton. Ma tervezzük a fűtésellátás helyreállítását ezekben a házakban” – jegyezte meg Pantelejev.
Elmondása szerint az óránkénti áramszüneti ütemterv már érvényben van a főváros jobb és bal partján egyaránt. A helyzet azonban még mindig messze nem stabilizálódott teljesen.
Most arról beszélünk, hogy ezt a stabilizációt feltételesen tartjuk fenn, hogy megszakítás nélkül tudjuk biztosítani a fűtésellátást. Az áramellátás tekintetében még nem beszélhetünk határidőkről, mert a helyzet rendkívül nehéz
– tette hozzá Pantelejev.
A kijevi régió is még mindig az ukrán energiaágazat ellen december 27-én éjjel elkövetett orosz támadás következményeivel küzd. Az Ukrenergo jelentése szerint december 29-én reggel a régióban még mindig 9000 lakás maradt áram nélkül. „A vészhelyzeti helyreállítási munkálatok éjjel-nappal folytatódnak az orosz támadás által érintett régiókban” – tette hozzá az Ukrenergo.
Korábban Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy a főváros harmadában nincs fűtés az oroszok december 27-i támadása miatt.
A város azóta vészhelyzeti áramkimaradásokkal is küzd. Ugyanezen a napon Szerhij Nagornyiak népi képviselő figyelmeztetett, hogy a kijevi agglomeráció villamosenergia-rendszerének állapota rendkívül rossz. Szerinte a villamosmérnököknek több napra van szükségük az áramellátási csomópont stabilizálásához.
