Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új nevet adott az Ukrán Szárazföldi Erők 534. számú, önálló mérnök-utász zászlóaljának. A 128. önálló kárpátaljai dandár kötelékébe tartozó alakulat tiszteletbeli Tisza elnevezése hangsúlyozza az egység kapcsolatát Kárpátaljával, és egyúttal az ukrán katonák erejének, kitartásának és törhetetlenségének szimbóluma – írja a pmg.ua.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új nevet adott egy ukrán zászlóaljának. Az elnöki rendelet indoklása szerint a mostantól „Tisza” elnevezést viselő egység példamutatóan teljesíti harci feladatait az Ukrajna függetlenségéért zajló háborúban.
A tiszteletbeli elnevezés odaítélésének indoka a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítása volt
– az ukrán államfő hivatalos honlapján megjelent elnöki rendelet szerint. Az elnök emellett kiemelte a harci feladatok példamutató végrehajtását az Ukrajna függetlenségéért vívott háborúban.
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Magyar Péter pártja támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak. Ezt bizonyítja, hogy képviselőjük, Lakos Eszter, novemberben megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot.
