A tiszteletbeli elnevezés odaítélésének indoka a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítása volt

– az ukrán államfő hivatalos honlapján megjelent elnöki rendelet szerint. Az elnök emellett kiemelte a harci feladatok példamutató végrehajtását az Ukrajna függetlenségéért vívott háborúban.

Зеленський надав почесне найменування "Тиса" інженерно-саперному батальйону 128-ї бригади https://t.co/02BSrblgyf — Еспресо Захід (@ZahidEspresoTV) December 26, 2025

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Magyar Péter pártja támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak. Ezt bizonyítja, hogy képviselőjük, Lakos Eszter, novemberben megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot.