Az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottsága ma szavazott a védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz, illetve a Horizont Európa kutatás-fejlesztési keretprogram egyes részeihez. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.

A Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar emberek pénzét Fotó:AFP

Ez egy veszélyes, háborúpárti javaslat, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná.

Továbbá ukrán szereplők hozzáférhetnének érzékeny európai védelmi technológiákhoz és fejlesztésekhez is. Ez, különösen az elmúlt hetekben nyilvánosságra került ukrán korrupciós botrány kapcsán, teljességgel elfogadhatatlan.