Deutsch Tamás: Az EP-nek haladéktalanul meg kell kezdenie az ukrajnai korrupciós ügyek kivizsgálását

Deutsch úgy fogalmazott: sokszor kerül kényelmetlen helyzetbe az ember, amikor „egészen képtelen szituációval” szembesül, de szerinte a mostani ukrajnai korrupciós ügyek ennél is messzebbre mennek. Állítása szerint kiderült, hogy „Ukrajnában a háborús maffia az Európai Uniótól kapott támogatásokat korrupciós bűncselekmények keretében szórta el”. Példaként említette a sajtóban emlegetett kijevi luxusingatlant, amelyet „színarany vécécsésze ékesít”, és amelyben az ukrán elnök születésnapját is ünnepelték.

Kijelentette:

nem csupán az ukrán vezetés környezetéhez köthető személyek érintettek, hanem – megfogalmazása szerint – Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen érintettsége is felmerül a súlyos korrupciós ügyben. Úgy vélte: ez azért különösen aggasztó, mert miközben „Brüsszel euró-százmilliárdokat önt Ukrajnába”, az uniós pénzek felhasználásában súlyos visszaélések történhetnek.

A képviselő hangsúlyozta: az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és az európai adófizetők pénzének átlátható felhasználása miatt „magától értetődő”, hogy az Európai Parlamentnek napirendre kellett volna vennie az ügyet. A Patrióták Európáért frakció ennek megfelelően javaslatot tett a jövő heti plenáris vitára, ám – Deutsch elmondása szerint – az EP „háborúpárti többsége”, köztük a Tisza Pártot magában foglaló Európai Néppárt, valamint a szociáldemokrata frakció, amelynek pedig a DK a tagja, „meggátolta” a kezdeményezést.

Úgy fogalmazott:

az Európai Parlament épületében mindenhol a „demokrácia működésben szlogent olvashatjuk”, de a többség mégis elutasítja, hogy a „kijevi aranybudis korrupciós ügyről” demokratikus vita folyjon. Ezzel szemben – tette hozzá – „Magyarországot támadó előterjesztés természetesen szerepel a jövő heti napirenden”.

Deutsch szerint az EP döntése „megsérti a demokratikus nyilvánosság alapelvét”, és nem veszi figyelembe, hogy európai adófizetők óriási összegeit érinthetik a visszaélések. Bejelentette: a Patrióták Európáért frakció jövő hétfőn napirendi módosító indítványt nyújt be a strasbourgi plenáris ülésen és név szerinti szavazást kér. Így minden képviselőnek „egyenként kell majd vállalnia”, hogy támogatja-e a vita megtartását vagy „elzárkózik a kérdés nyílt megvitatásától”.