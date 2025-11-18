Orbán Balázs is reagált Brüsszel tervére

Magyarország nem írja alá, hogy Brüsszel a magyarok pénzét a háborúba és az ukrán háborús maffia zsebébe utalja át. Mi a békét, a szuverenitást és a magyar nemzeti érdek elsőbbségét képviseljük – és ehhez akkor is ragaszkodunk, ha egyedül maradunk ezzel az állásponttal Európában