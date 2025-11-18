Orbán BalázsBrüsszelUkrajna

Orbán Balázs is reagált Brüsszel tervére

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált Brüsszel Ukrajna támogatása kapcsán tett javaslataira. Orbán Balázs szerint a magyarok pénzét nem fogják a korrupt Ukrajnába küldeni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 3:02
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Ursula von der Leyent az aranyvécé-botrány sem tántorítja el: a magyarok pénzét így is Ukrajnába küldené – írta a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán. Orbán Balázs hangsúlyozta, a bizottság elnöke arra kéri az uniós országokat, hogy decemberig egyezzenek meg egy 135,7 milliárd eurós csomagról Ukrajna következő két évre szóló katonai és pénzügyi igényeinek – valójában a háború – finanszírozására. 

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy hazánk nem enged a brüsszeli terveknek
(Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix)

Na még mit nem!

 – írta bejegyzésében Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: Ursula von der Leyen levelében azt írja, hogy az orosz–ukrán háború akár már 2026-ban lezárulhat – azonban azt is a bizottság elnökétől tudjuk, hogy Ukrajna EU-csatlakozását Brüsszel 2030-ig meg akarja valósítani, és ezzel párhuzamosan Európát fel akarják készíteni egy közvetlen európai–orosz háborúra.

Magyarország nem írja alá, hogy Brüsszel a magyarok pénzét a háborúba és az ukrán háborús maffia zsebébe utalja át. Mi a békét, a szuverenitást és a magyar nemzeti érdek elsőbbségét képviseljük – és ehhez akkor is ragaszkodunk, ha egyedül maradunk ezzel az állásponttal Európában

– nyomatékosította Orbán Balázs. 

Hazánk inkább a vállalkozókat támogatja 

A miniszterelnök politikai igazgatója korábban megosztotta közösségi oldalán Orbán Viktor friss bejelentését, amely a vállalkozások megsegítését célozza a háború okozta nehézségek közepette. 

Orbán Balázs ennek kapcsán is hangsúlyozta: 

Míg Brüsszel háborús gazdaságot épít, addig mi a magyar vállalkozókat támogatjuk.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

