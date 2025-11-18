Orbán Balázs is reagált Brüsszel tervére

Ursula von der Leyent az aranyvécé-botrány sem tántorítja el: a magyarok pénzét így is Ukrajnába küldené – írta a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán. Orbán Balázs hangsúlyozta, a bizottság elnöke arra kéri az uniós országokat, hogy decemberig egyezzenek meg egy 135,7 milliárd eurós csomagról Ukrajna következő két évre szóló katonai és pénzügyi igényeinek – valójában a háború – finanszírozására.
Na még mit nem!
– írta bejegyzésében Orbán Balázs.
