Zelenszkij és Macron szándéknyilatkozatot írt alá

Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök általuk „történelminek” nevezett szándéknyilatkozatot írt alá hétfőn Párizsban arról, hogy Ukrajna száz Rafale típusú francia szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol.

Zelenszkij és Macron megegyezett

(Fotó: SARAH MEYSSONNIER / POOL)

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megállapodás „tízéves időtávra” szól, s a jövőben lehetséges szerződéseket irányoz elő ukrán fegyverzetbeszerzésre új francia védelmi felszerelésekből: „körülbelül száz Rafale-t, a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt”, valamint más fegyverekből, köztük a fejlesztés alatt álló, új generációs SAMP-T légvédelmi rendszerből, radarrendszerekből és drónokból.