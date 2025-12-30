Balesetek nehezítik a közlekedést

Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M0-s autóút 71-es kilométerénél, Budapest XV. kerületénél, a Csömör felé vezető oldalon, tudatta kedden késő este az Útinform. A legbelső sávot lezárták, a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, tudatta a Katasztrófavédelem. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.

Budapest más pontján sem akadálytalan a közlekedés: villanyoszlopnak hajtott egy személyautó a főváros I. kerületében, a Krisztina körútnál, az Alkotás utca közelében.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Ugyancsak kedden késő este karambolozott két személygépkocsi Kecskemétnél, a Dunaföldvári úton, azaz az 52-es főút 4-es és 5-ös kilométere közötti szakaszán. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett.

A 61-es főúton, Pincehely térségében a 47-es kilométernél egy személyautó árokba borult. Félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség.

