Elítélték Simon Gábort, az MSZP egykori alelnökét, de van egy csavar a történetben

Simon Gábor ellen tíz évvel ezelőtt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség, öt bíró kellett hozzá, hogy végül kimondják az ügyben az elsőfokú ítéletet – tudta meg az Index. A főügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozza az egykori politikusra, akit hamis magánokirat nyolcrendbeli felhasználásának vétségével, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítással is vádolnak. Az ügyészség a közügyektől is eltiltaná a volt képviselőt.

Az MSZP akkori elnökhelyetteséről 2014. február elején, a kampányban derült ki, hogy több száz milliós vagyont tart egy bécsi bankszámlán, amelyet nem tüntetett fel képviselői vagyonnyilatkozataiban, és az összeg után jövedelemadót sem fizetett. Később a titkos svájci bankszámlájára is fény derült. A politikus lemondott a képviselői mandátumáról, és kilépett az MSZP-ből. A nyomozás költségvetési csalás és ötrendbeli hamis magánokirat-felhasználás gyanúja miatt indult el ellene.

Nem kell fizetnie Simon Gábornak

Simon Gábor az utolsó szó jogán is ártatlannak vallotta magát, és hozzátette, bízik az igazságszolgáltatás pártatlanságában, ahogy abban is, hogy a bizonyítékok alapján fog ítéletet hozni a bíróság. A Budai Központi Kerületi Bíróság bírája, dr. Szappanos Réka elsőfokú ítélete szerint a volt politikus

vétkes hamis magánokirat felhasználásában,

ezért harmincmillió forintos pénzbüntetésre ítélte őt, de a szabadságkorlátozásban eltöltött időt is beleszámítva a büntetési tételbe a büntetést megfizetettnek tekintik. Csupán egy nagyjából kétszázezer forintos eljárási költséget kell megfizetnie Simon Gábornak.

A bírói indoklásból kiderült, hogy nem a vádlottnak kellett volna bizonyítania az ártatlanságát, hanem az ügyészségnek kellett volna megdöntenie a védekezését, ez azonban nem történt meg, így

a költségvetési csalás vádja alól felmentették a politikust.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség fellebbezett a döntéssel szemben, Simon Gábor pedig felmentésért és enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik tovább.