Az észt hírszerzés szerint világos, mire készül Putyin

Rosin megállapításai eltérnek több nyugati tisztviselő korábbi, komolyabb figyelmeztetéseitől Putyin szándékait illetően. Mark Rutte NATO-főtitkár a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy esetleges orosz támadás kivédésére a következő öt évben, és felidézte a második világháború pusztítását – írja az Origo.

Rosin szerint az észt hírszerzés elemzése sem mutat arra, hogy Oroszország katonai összecsapást tervezne Észtország, Lettország vagy Litvánia ellen, ugyanakkor kiemelte: a folyamatos éberség elengedhetetlen.

Oroszország tiszteletben tartja a NATO-t, és igyekszik elkerülni a nyílt konfliktust

– fogalmazott.