„A jelenlegi információink alapján Oroszország nem készül arra, hogy megtámadja bármelyik balti államot, és általánosságban a NATO-t sem” – mondta Kaupo Rosin, az észt külföldi hírszerzés vezetője az ország közszolgálati televíziójának.
Az észt hírszerzés szerint világos, mire készül Putyin
Az észt külföldi hírszerzés vezetője szerint jelenleg nincs jele annak, hogy Oroszország katonai támadásra készülne a balti államok vagy a NATO ellen. Kaupo Rosin úgy fogalmazott: Moszkva igyekszik elkerülni a nyílt konfliktust a szövetséggel, még akkor is, ha a feszültség továbbra is magas, és Vlagyimir Putyin korábban a háborús készültségről beszélt.
Rosin megállapításai eltérnek több nyugati tisztviselő korábbi, komolyabb figyelmeztetéseitől Putyin szándékait illetően. Mark Rutte NATO-főtitkár a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy esetleges orosz támadás kivédésére a következő öt évben, és felidézte a második világháború pusztítását – írja az Origo.
Rosin szerint az észt hírszerzés elemzése sem mutat arra, hogy Oroszország katonai összecsapást tervezne Észtország, Lettország vagy Litvánia ellen, ugyanakkor kiemelte: a folyamatos éberség elengedhetetlen.
Oroszország tiszteletben tartja a NATO-t, és igyekszik elkerülni a nyílt konfliktust
– fogalmazott.
A hónap elején Vlagyimir Putyin kijelentette: Oroszország készen áll a háborúra, amennyiben Európa támadást indítana, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moszkva nem készít elő ilyen jellegű katonai összeütközést.
A feszültség Európa keleti részén 2022 óta nőtt meg jelentősen, amikor Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. A térség államai azóta növelték védelmi kiadásaikat. A balti országok és Lengyelország – amelyek Oroszországgal és a Kreml szövetségesének számító Belarussziával határosak, és határozottan támogatják Ukrajnát – sorozatos orosz katonai repülési és drónincidensekkel szembesülnek. Az orosz vadászgépek az év elején megsértették az észt légteret, amire Tallinn a NATO rendkívüli ülését kérte – számolt be róla a Bloomberg.
Rosin szerint Moszkva azóta óvatosabbá vált a NATO határozott reakciói miatt, és az orosz vadászgépek, illetve drónok körültekintőbb útvonalakat követnek Ukrajna és a Balti-tenger térségében.
A kelet-európai NATO-tagállamok ugyanakkor egyre több gyújtogatási kísérlettel, kibertámadással és szabotázsakcióval szembesülnek – legutóbb a Lengyelországot Ukrajnával összekötő egyik kulcsfontosságú vasútvonal megrongálásának kísérletével. A tisztviselők ezeket az orosz hírszerzés számlájára írják, amit Moszkva „hisztériának” minősítve tagad.
Az interjúban Rosin bírálta, hogy ezeket az eseteket általában „hibrid támadásokként” emlegetik. Szerinte a kifejezés túlságosan enyhén fogalmaz, és nem mutatja meg a történések valódi súlyát.
Rosin azt is elmondta, hogy a Nyugat Oroszország ellen bevezetett szankciói – különösen az olajexportot és a pénzügyi piacokhoz való hozzáférést érintő intézkedések – már érezhető nyomást gyakorolnak Moszkvára, miközben Donald Trump amerikai elnök továbbra is igyekszik békét közvetíteni Ukrajnában.
„Oroszország egyre több problémával szembesül” – mondta Rosin. „Nem fog összeomlani a következő hónapokban vagy akár fél-egy éven belül, de a nyomás elkezd hatni.”
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
