Orosz vadászgépek újabb légtérsértést követtek el

Egyszerre három orosz MiG–31-es vadászgép repült be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken, ahol 12 percig tartózkodtak – jelentette be Margus Tsakhna külügyminiszter. A légtérsértés a Finn-öböl felett, Vaindloo szigetének térségében történt, írja az MTI.

NATO és európai szövetségesek elítélték az orosz légtérsértést Észtország felett. A balti állam szerint az incidens provokatív és elfogadhatatlan

(Fotó: AFP)

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország idén már négyszer követett el hasonló szabálysértést, de a mostanit „példátlanul arcátlan provokációnak” nevezte.

Oroszország egyre gyakrabban teszi próbára a határellenőrzésünket, erre és növekvő agresszivitására gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlással kell válaszolni

– mondta. Az észt külügyminisztériumba kérették Oroszország ügyvivőjét, akinek tiltakozójegyzéket adtak át.