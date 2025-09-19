légtérsértésorosz vadászgépekÉsztország

Orosz vadászgépek újabb légtérsértést követtek el

Három orosz MiG–31-es vadászgép engedély nélkül lépett be pénteken Észtország légterébe, és 12 percig tartózkodott ott. A légtérsértés miatt Tallinnba kérették Oroszország ügyvivőjét, és NATO-gépek is azonnal reagáltak az esetre.

Wiedermann Béla
2025. 09. 19. 20:07
Illusztráció Forrás: AFP
Egyszerre három orosz MiG–31-es vadászgép repült be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken, ahol 12 percig tartózkodtak – jelentette be Margus Tsakhna külügyminiszter. A légtérsértés a Finn-öböl felett, Vaindloo szigetének térségében történt, írja az MTI.

NATO és európai szövetségesek elítélték az orosz légtérsértést Észtország felett. A balti állam szerint az incidens provokatív és elfogadhatatlan
(Fotó: AFP)

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország idén már négyszer követett el hasonló szabálysértést, de a mostanit „példátlanul arcátlan provokációnak” nevezte. 

Oroszország egyre gyakrabban teszi próbára a határellenőrzésünket, erre és növekvő agresszivitására gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlással kell válaszolni

– mondta. Az észt külügyminisztériumba kérették Oroszország ügyvivőjét, akinek tiltakozójegyzéket adtak át.

A NATO és szövetségesei elítélik a légtérsértést

A NATO közölte, hogy azonnal reagált, és elfogó vadászgépeket küldött a térségbe

Ez egy újabb példája az oroszok felelőtlen magatartásának és a NATO képességének a válaszadásra

– mondta a szövetség szóvivője. Németország külügyminisztere kijelentette: Moszkva elfogadhatatlan lépést tett. 

Most beszéltem az észt miniszterelnökkel, Kristen Michallal a mai orosz légtérsértésről. A NATO válasza az Keleti Őrszem keretében gyors és határozott volt

– írta Mark Rutte az X-en.

Johann Wadephul kiemelte, hogy a NATO mindig készen áll megvédeni magát, és teljes szolidaritásáról biztosította Észtországot.

Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Yvette Cooper szintén azt hangsúlyozta, hogy országuk Észtország mellett áll, az oroszok újabb vakmerő behatolását követően.

Egyre több incidenst jelentenek

Észtország az elmúlt hónapokban már többször számolt be orosz légtérsértésekről. A balti állam a harmadik NATO-tagország, amely rövid időn belül orosz katonai repülők vagy drónok miatt tiltakozik. 

Románia vasárnap közölte, hogy egy orosz drón lépett be a légterébe egy Ukrajna elleni támadás során, Lengyelország pedig a múlt héten számolt be egy „példátlan” behatolásról, amikor több mint egy tucat orosz drón sértette meg légterét.

A moszkvai védelmi minisztérium nem reagált az esetekkel kapcsolatos megkeresésekre, ugyanakkor az orosz vadászgépek rendszeresen repülnek a Balti-tenger térségében, ahol az ország balti flottája állomásozik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

