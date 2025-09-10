Rendkívüli

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

Lengyel területen lőtték le a feltételezett orosz drónokat

Lengyelország légvédelmét a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték, miután orosz drónok többször is megsértették az ország légterét szerda hajnalban. A lengyel hadsereg vadászgépeket vetett be, és lelőtte az Ukrajna felől érkező orosz drónokat. Miután a lengyel fegyveres erők megerősítették, hogy lelőttek bizonyos tárgyakat, ez lehet az első alkalom, hogy a NATO-ország közvetlenül orosz eszközöket támad a légterében a 2022-es ukrajnai háború kezdete óta.

Kozma Zoltán
2025. 09. 10. 6:00
A lengyel vadászgépek léptek akcióba (Fotó: AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök közleményben jelentette be: Katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a lengyel légtér többszörös megsértése miatt. A hadsereg fegyvereket vetett be a behatoló objektumok ellen. NATO tagország területén indulhatott támadás. 

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

Akcióban a lengyel légierő

A lengyel fegyveres erők korábban közölték, hogy „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során. 

Ennek következtében lengyel és NATO légierő gépeit is bevetették a helyzet kezelésére.

A lakosságot óvatosságra intették. 

A katonai tisztviselők azt javasolták a lengyeleknek, hogy maradjanak otthon

 – írta a Politico.

Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták. Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága közleményt adott ki, miszerint „az állambiztonság biztosításával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység miatt" zárták le a lengyel főváros repülőterét.

Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal és Karol Nawrocki elnökkel. A pontos részletek egyelőre nem ismertek azzal kapcsolatban, hogy hány drón hatolt be a lengyel légtérbe, illetve hányat lőttek le közülük.

Borítókép: A lengyel vadászgépek léptek akcióba (Fotó: AFP)

