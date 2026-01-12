Elvis, Marilyn és egy titkos szerelmi viszony, ahogy még sosem láttuk

Az art brut az intézményes művészeti világtól független, nyers, ösztönös alkotásokat jelöli. Olyan emberek munkáit, akik számára az alkotás nem esztétikai ambíció, hanem belső kényszer, túlélési stratégia vagy a világ elviselésének eszköze. Pszichiátriai betegek, a társadalom peremére szorultak, megszállott gyűjtők és magányos túlélők hozták létre ezeket a műveket – gyakran anélkül, hogy valaha is művészetként gondoltak volna rájuk. A fotográfia sokáig kívül maradt ezen a területen: a photo brut csak a 2000-s évektől vált önálló művészettörténeti kategóriává, nagyrészt Bruno Decharme gyűjtőmunkájának köszönhetően.

A photo brut alkotók többnyire nem tekintik magukat művésznek. Fotó: Ladóczki Balázs

Elvis Presley is felbukkan a különös kiállításon

A Capa Központ emeleti termeiben bemutatott Photo│Brut – Ösztönös fotográfia című kiállításon megtekinthető válogatás ereje nem egységes stílusából, hanem rendkívüli sokféleségéből fakad.

Horst Ademeit polaroidjai például egy paranoid világ lenyomatai: a német férfi megszállottan dokumentálta lakását és saját testét, mert hitt benne, hogy láthatatlan elektromágneses sugárzás fenyegeti. Ezek a képek első pillantásra banálisnak tűnnek – egy szék, egy fal, egy sarok –, ám amikor megtudjuk, miért készültek, hirtelen nyomasztóvá válnak. Mintha egy paranoia térképei lennének.

A tárlat egyik legérdekesebb része az anonim alkotókra fókuszál. Az Obsession (Megszállottság) címen ismert, XIX. századi francia album nem történetet mesél el, hanem egy kényszert dokumentál: ismétlődő arcokat, motívumokat, beállításokat, mintha készítője képtelen lett volna elszakadni egyetlen gondolattól. Egy másik anonim alkotó apró női portrékat horgolt össze. A kolumbiai eredetű munkákat nézve óhatatlanul felmerül a kérdés: mi motiválhatta a készítőjüket, amikor a papír sérülékenysége miatt ezek a tárgyak még hétköznapi használatra sem voltak alkalmasak?

Ugyanilyen nyugtalanító a Günter K. és Margret S. közötti titkos viszony 267 fotóból, szállodai és éttermi számlákból, jegyekből összeálló archívuma.

Egy szerelmi kapcsolat hátborzongató tárgyiasítását látjuk: Margret teste, arca, jelenléte lassan egy férfi privát narratívájának részévé válik, mintha egy megszállottság adminisztrációját néznénk.

A photo brut alkotók – ahogyan arra a kurátorok, Mucsi Emese és Váradi András is rámutatnak – többnyire nem tekintik magukat művésznek. Számukra a fotográfia eszköz: válasz traumára, pszichés zavarokra, magányra vagy identitásválságra.