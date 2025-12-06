Mary Ellen Mark fotói szembesítenek azzal, amit nem szeretünk látni

Mary Ellen Mark fotográfiáit szemlélve nem pusztán képekkel, hanem sorsokkal találkozunk. A Mai Manó Házban bemutatott válogatás, amelyet a fotográfus még a 2000-es évek elején, archívumának rendezésekor állított össze, olyan életművet tár elénk, amely tudatosan fordult a társadalom perifériájára szorultak felé. A Női sorsok című tárlat rávilágít, hogy Mark soha nem a szenzációt kereste, hanem az emberséget azokban a helyzetekben, ahol az már eltűnőben volt.

Mary Ellen Mark a társadalom peremén élők történeteit hozza közel kamerájával Fotó: Ladóczki Balázs

Mary Ellen Mark fotográfiáin a tekintetek beszélnek

Pályája kezdetétől, 1964-től úgy tekintett a fotográfiára, mint az empátia gyakorlásának egyik legerőteljesebb formájára. Munkái jóval megelőzték a társadalmi párbeszédek – így a #metoo – felerősödését. Ő már akkor a bántalmazott, kiszolgáltatott, elesett és gyakran elfeledett női sorsok felé fordult, amikor a közbeszéd még szemérmesen hallgatott róluk.

Egész életművét annak szentelte, hogy a fotográfia és a film eszközeivel feltárja mások sorsának alakulását, megörökítse emberségüket, azokat a pillanatokat, amelyeket mások talán elrejtenének.

A hetvenes években az Oregoni Állami Kórház 81-es kórtermében kezelt női páciensekről készített megrázó fekete-fehér sorozatot. Ezek nem csupán dokumentációk, hanem bensőséges, szinte családi közelségű tekintetek sora, amelyeknek ereje ma is elementáris. A tárlat ezekre az ikonikus anyagokra visszacsatolva mutatja meg Mark lényeglátását, aki hasonló érzékenységgel fordult a világ más témái felé is. Kétszer utazott Kalkuttába, hogy Teréz anya misszióit fényképezze, először 1980-ban, a Life magazin felkérésére. A városba érkezve személyesen kérte a rend engedélyét, és egy rövid, kézzel írt üzenetnek köszönhetően szabadon mozoghatott a missziós házakban.

A haldoklók otthonában készült felvételei egyszerre hordozzák a szolgálat csendes erejét és a humánum törékenységét.

Az egyik fotográfián Teréz anya egy haldokló férfit etet, mozdulatai egyszerűek, mégis tiszteletet parancsolók. Mark számára ezek a jelenetek nem a vallás pátoszát, hanem az együttérzés konkrét, fizikai valóságát jelentették.