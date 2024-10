Frida Kahlo fotógyűjteményét már közel egymillióan látták, most Ön is megnézheti + fotók

Hetven éve halt meg Frida Kahlo, a XX. századi Mexikó emblematikus nőalakja, akinek kultusza az egész világot meghódította, és akinek életét, művészetét új megvilágításba helyezi az a 241 darab, korábban nem publikált fénykép, amely ezúttal Budapesten látható. Frida Kahlo apja és nagyapja is fényképész volt, és ő maga is különös érdeklődést mutatott a fotográfia iránt. Élete során gondos munkával hatalmas fotógyűjteményt hozott létre, amelyet most hat tematikus egységbe rendezve tekinthetünk meg.

Az egyik felnagyított fotográfián Diego Rivera és Frida Kahlo vörös csóknyoma. Fotó: Mirkó István

Frida Kahlo fotógyűjteménye Budapestre érkezett

Ahogy Perla Labarthe Álvarez, a mexikóvárosi Frida Kahlo Múzeum igazgatója a tárlat sajtóbejárásán elmondta, a festőművész szívéhez nagyon közel álltak ezek a fényképek, amelyek közül némelyiket módosította, átfestette, feldarabolta, a csókja nyomát hagyta rajtuk vagy a gondolatait írta rájuk. Kincsként őrizte ezeket a képeket, amelyek egyben a történelem, a művészet és a természet szuggesztív lenyomatai is voltak számára.

A mintegy hatezer darabból álló fotógyűjtemény – és más személyes tárgyak: néhány rajz, levél, gyógyszerek és ruhák – ötven éven át voltak elzárva Frida Kahlo egykori otthonában, a ma múzeumként működő Kék Házban. A személyes archívum 2003-as megnyitása után az ott fellelt fényképekből válogatott ki 241-et a kiállítás kurátora, Pablo Ortiz Monasterio fotográfus. A 2009-es mexikóvárosi bemutató óta a gyűjteményt húsz városban közel egymillióan látták.

A fényképek mindegyike arról tanúskodik, milyen fontos szerepet játszott a fotográfia Frida Kahlo életében. Apja, a protestáns német származású Guillermo Kahlo 1891-ben vándorolt ki Mexikóba, ahol egy spanyol–indián származású, mélyen vallásos nőt vett feleségül, négy lányuk közül Frida volt a harmadik. Apjától Frida a tudomány, a művészet, és mindenekelőtt a fényképezés szeretetét örökölte. A családtagokról készült fotókkal találkozhatunk a tárlat első, Gyökerek elnevezésű egységében, ahol a csoportképek mellett, amelyek a XIX. század fotográfiai konvencióit a mexikói kultúrára alkalmazzák, kiemelkednek a szüleiről, Matildéről és Guillermóról készült képek. Élete során Guillermo különböző okokból újra és újra készített magáról képeket, a rengeteg fotó pedig nagy hatással volt Fridára, az önarckép erejét bizonyították számára.