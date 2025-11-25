Brüsszel nekiment az új békejavaslatnak

Berlin emellett egy olyan ellenjavaslat kidolgozásán dolgozik, amely közelebb állna az ukrán pozícióhoz.

Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas a béke megteremtésére vonatkozó uniós stratégiát úgy foglalta össze, hogy Oroszországot gyengíteni, Ukrajnát pedig támogatni kell, konkrét diplomáciai célok vagy kompromisszumos irányvonalak nélkül – írta a Responsible Statecraft.

Ugyanakkor elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy a Trump-terv nem pusztán ukrán kapitulációt céloz. Bár hiányosnak tartják, szerkezetében olyan elemek találhatók, amelyek egy stabil, ha nem is tökéletes rendezés felé mutathatnak: például egy fenntartható létszámú ukrán hadsereg, a Donbasz és a Krím helyzetének úgynevezett jogi elismerés nélküli kezelése, valamint 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna újjáépítésére.