Az európai vezetők szembeszálltak Trumppal, Von der Leyen további milliárdokat öntene a korrupt Ukrajnára

Ülést tartott ma az Európai Unió külkereskedelmi tanácsa. A megbeszélésről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be. A tárcavezető szerint Brüsszel újabb két ártalmas döntésre készül, ezek közül az első, hogy még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az EU és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve – tájékoztatott. A másik veszélyes ötlet a tagállamok beruházástámogatási döntéseinek központosítására irányul, ez a munkahelyteremtési törekvéseket veszélyeztetné. A kormány mindennek ellenére meg fogja védeni a magyar gazdákat és a magyar munkahelyeket – szögezte le Szijjártó Péter.