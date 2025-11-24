Sorkatonaság: Szerbia követi a horvát példát?

Szerbia esetleg Horvátország nyomdokain haladva újra bevezetheti a kötelező katonai szolgálatot? A horvát védelmi minisztérium jövő évtől kötelezővé teszi a sorkatonaságot, miközben Szerbiában évek óta felmerül a téma. Kedden a szerb parlamentben vitatják meg a hadseregről szóló törvény módosítását, ám ez a jogszabály nem tartalmazza a kötelező szolgálat visszaállítását. Elemzők szerint a változtatások főként arra irányulnak, hogy motiválják a fiatalokat a professzionális katonai pályára lépésre.

Szerbia a sorkatonaságra készül (Fotó: AFP)

Horvátországban jövő év elején érkeznek az első újoncok a laktanyákba. A horvát védelmi minisztérium nyilvános konzultációra bocsátott három új rendeletet, amelyekkel állítólag motiválni kívánják a fiatalokat a szolgálat teljesítésére. A tervezett szolgálat 75 napig tartana, ebből 15 napos terepkiképzéssel. Mint arról korábban beszámoltunk, megszavazta a horvát parlament a kötelező sorkatonaság visszaállítását.

A Tisza testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ javaslata alapján már 2025-ben megkezdődhet a behívók kézbesítése.

Szerbia döntés előtt

Szerbiában a kötelező katonai szolgálat visszaállítását eredetileg szeptemberre tervezték, de elhalasztották 2026-ra. A szolgálat szintén 75 napos lenne, 15 nappal terepen.

Ehhez azonban a parlamentnek el kell fogadnia a szükséges törvényeket, mivel a kötelező szolgálatot 2010 végén állították le.

Érdekes módon a holnapi parlamenti vitában szereplő törvény módosítása nem említi a kötelező szolgálatot. A jogszabály inkább a fiatalok professzionális katonai karrierre való motiválására fókuszál.

„A horvát modell nem erősíti a hadsereget”

Zoran Dragisics egyetemi tanár úgy véli, Horvátország nem fogja megerősíteni hadseregét a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetésével.

Horvátország védelmét elsősorban a professzionális hadseregre és a NATO-, valamint EU-tagságra alapozza. Kooperatív védelmi modelljük van, így a regruták inkább költségterhet jelentenek a büdzsének, semmint hasznot. Két hónap alatt alig lehet megtanulni cipőt kötni

– fogalmaz Dragisics.