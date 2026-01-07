Varga László szellemi öröksége

Varga László (1910. december 18.–2003. május 17.) dunántúli származású, akkoriban kispolgári életmódot folytató család fiaként Budapesten született. Édesapja, Varga Géza takarékpénztári alkalmazott volt, édesanyja, Tóth Anna pedig háztartásbeli. Mind az elemi, mind a középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a Gróf Széchenyi István Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett, majd katonai szolgálatot teljesített. A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogi doktori oklevelet szerzett a második világháború előtti utolsó békeévben, 1939-ben, majd négy éven keresztül ügyvédjelöltként tevékenykedett, ezt követően pedig letette az ügyvédi és bírói szakvizsgát. A budapesti fővárosi városháza tiszti ügyészségén helyezkedett el.

Ezzel párhuzamosan alakult a közéleti szerepvállalása. Már az 1930-as évek derekán bekapcsolódott a Keresztény Munkásifjak Egyesülete józsefvárosi csoportja munkájába, s hamarosan a szervezet elnökévé választották. Emellett tagja volt az Egyházközségi Munkásszakosztályok (EMSZO) mozgalmának, amelynek keretében önálló helyi csoportot szervezett. 1944. november 30-án az ő Galamb utcai lakásán alakult meg a Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP), a későbbi Demokrata Néppárt (DNP), a mai kisebbik kormánypárt elődje. Pár nappal később a nyilasok letartóztatták, tizenegy napig tartották fogságban.

A világháborút követően, már a szovjet megszállás idején, a kommunista diktatúra kiépülésének korában vállaltan keresztény és polgári alapú politikai tevékenységbe kezdett. Ehhez abban az időben nem kis bátorság kellett. Közreműködött abban, hogy a DNP működési engedélyt kaphasson, majd a párt főügyésze és intézőbizottságának a tagja lett. Az 1945-ös budapesti törvényhatósági választásokon a Független Kisgazdapárt listájáról, de a Demokrata Néppártot képviselve került be a fővárosi törvényhatósági bizottságba, a mai fogalmaink szerinti fővárosi közgyűlésbe. Ennek az volt az oka, hogy a választások idején még nem volt a DNP-nek működési engedélye, ezért például ugyanabban az esztendőben a parlamentben is kisgazda listáról jutott mandátumhoz az első két kereszténydemokrata képviselő: Bálint Sándor szegedi néprajzkutató professzor (akinek a boldoggá avatását várják a magyar katolikus hívek) és Eckhardt Sándor irodalomtörténész professzor.